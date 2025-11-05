Według informacji przekazanych przez CMSA, analizowane jest zagrożenie związane z prawdopodobnym zderzeniem odpadów kosmicznych z chińską stacją Tiangong. Na ten moment nie odnotowano poważnych uszkodzeń ani strat, jednak agencja zdecydowała o wstrzymaniu procedury powrotu załogi. Nie ujawniono, kiedy dokładnie misja Shenzhou-20 zostanie zakończona.

Nie wiadomo również, czy do zderzenia doszło podczas lotu statku do stacji, czy już po przycumowaniu. W tym samym czasie do Tiangong zadokowany jest także statek Shenzhou-21, który 31 października wyruszył z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan z trzyosobową załogą na pokładzie.

Analiza uszkodzeń i plan awaryjny

Załoga stacji Tiangong przebywa w przestrzeni kosmicznej od 24 kwietnia. Decyzja o powrocie zostanie podjęta po dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego systemów i ocenie ewentualnych uszkodzeń. W przypadku, gdy Shenzhou-20 nie będzie nadawał się do bezpiecznego powrotu, astronauci skorzystają z nowszego statku Shenzhou-21. W rezerwie pozostaje również kolejna jednostka, przygotowana do ewentualnego startu z ośrodka w Jiuquan.

Pierwszy taki przypadek w chińskim programie kosmicznym

To pierwszy raz, gdy Chiny zostały zmuszone do przełożenia powrotu misji załogowej z powodu zagrożenia ze strony kosmicznych śmieci. Wcześniej, w 2021 roku, Tiangong musiała dwukrotnie wykonać manewry unikowe, aby ominąć poruszające się po orbicie fragmenty rakiet lub satelitów.

Rosnące zagrożenie z kosmosu

Kosmiczne śmieci to pozostałości po rakietach, satelitach i innych urządzeniach, które uległy awarii lub zostały wyłączone z użytku. Mimo że większość z nich ma rozmiary poniżej 1 cm, poruszają się z ogromną prędkością, co czyni je potencjalnie niebezpiecznymi. W przeszłości notowano już przypadki zderzeń takich fragmentów z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS) oraz amerykańskimi wahadłowcami.

