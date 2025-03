Powstaje lista miejsc, chodzi o Putina. "Już niebawem"

Wołodymyr Zełenski powiedział, o czym rozmawiał z Trumpem. Powstaje lista obiektów, które obejmie zawieszenie broni. Potem całkowite wstrzymanie ognia

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump rozmawiali wczoraj przez telefon. Wszystko wskazuje na to, że tym razem nie pokłócili się. Trump ogłosił potem, że prezydent Ukrainy, podobnie jak poprzedniego dnia prezydent Rosji, zgodził się na 30-dniowe "częściowe zawieszenie broni", które miałoby obejmować infrastrukturę energetyczną. Co prawda obie strony już oskarżają się nawzajem o takie właśnie ataki, ale jak się okazuje, rozmowy z Putinem i Zełenskim nie oznaczają jeszcze ostatecznego przypieczętowania tego cząstkowego porozumienia. Ma ono dopiero wejść w życie. Nastąpi to szybko - stwierdził podczas konferencji prasowej ukraiński przywódca. Jak dodał, Kijów przygotowuje listę obiektów, których Putin nie będzie mógł atakować w ramach porozumienia o ochronie obiektów infrastruktury. Mają się na niej znaleźć nie tylko np elektrownie, ale też dworce czy porty. W mediach społecznościowych Zełenski pisał ogólnie o "infrastrukturze cywilnej". "Jednym z pierwszych kroków w kierunku całkowitego zakończenia wojny mogłoby być zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną i inną infrastrukturę cywilną. Poparłem ten krok, a Ukraina potwierdziła, że ​​jesteśmy gotowi go wdrożyć" - napisał Zełenski. Jak dodał, kolejnym krokiem będzie całkowite zawieszenie broni także na linii frontu. "Uzgodniliśmy, że będziemy utrzymywać stały kontakt, w tym na najwyższym szczeblu i za pośrednictwem naszych zespołów" - zakończył swój długi wpis prezydent Ukrainy.

19 marca po południu czasu polskiego odbyła się rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego

„Właśnie zakończyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Zełenskim. Trwała około godziny. Duża część dyskusji była oparta na mojej wczorajszej rozmowie z prezydentem Putinem, by uzgodnić stanowiska Rosji i Ukrainy w kwestii ich żądań i potrzeb. Jesteśmy jak najbardziej na dobrej drodze” – napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Potem Biały Dom poinformował, że Zełenski, podobnie jak Putin, zgodził się na 30-dniowe zawieszenie broni dotyczące infrastruktury energetycznej. "Obaj przywódcy zgodzili się na częściowe zawieszenie broni (dotyczące ataków) na (obiekty) energetyczne" – napisano we wspólnym komunikacie sekretarza stanu USA Marco Rubio i doradcy Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’a Waltza. To nie wszystko. Ameryka wystąpiła z zaskakującą propozycją przejęcia zarządzania ukraińskimi elektrowniami atomowymi dla ich bezpieczeństwa. „Amerykańska własność tych elektrowni byłaby najlepszą ochroną dla tej infrastruktury i wsparciem dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej” – napisano. Wczoraj, 18 marca amerykański prezydent rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Uzgodniono przerwanie na 30 dni rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025

