Powstaje najwyższy budynek świata za miliard! Pobije PIĘĆ rekordów, luksus poraża

Dubaj otrząsnął się już po powodzi stulecia. Teraz miasto żyje tematem nowej oazy dla miliarderów. To będzie najwyższy budynek mieszkalny świata

Pamiętacie powódź w Dubaju? W kwietniu tego roku na miasto bogaczy, szejków, instagramowych modelek i influencerów spadło tyle deszczu, ile normalnie w ciągu całego roku. Ulice zamieniły się w rzeki, wichury porywały rzeczy z balkonów drapaczy chmur. Milionerzy utknęli w luksusowych samochodach, które tonęły jeden po drugim. Teraz katastrofalne powodzie nawiedzają z kolei naszą część świata, a tymczasem Dubaj żyje już zupełnie innym tematem. Mianowicie powstaje tam budynek, który pobije aż pięć rekordów. W Dubaju powstaje kolejna oaza luksusu dla miliarderów. Wznoszony właśnie budynek Tiger Sky Tower ma zostać najwyższym apartamentowcem świata z najwyżej położonym penthousem na planecie. Liczący sobie 122 piętra i wart miliard dolarów wieżowiec budzi zainteresowanie bogaczy na całym świecie. Co będzie w środku? Ten luksus może zaszokować.

Tiger Sky Tower ma być ukończony za pięć lat. W środku las deszczowy, basen, restauracja i najwyżej położony penthouse na świecie

Po pierwsze, wieżowiec Tiger Sky Tower w Dubaju będzie miał 532 metry wysokości. Nie zostanie więc najwyższym budynkiem świata w ogóle, a jedynie najwyższym mieszkalnym. Rekord wysokości zdecydowanie nadal będzie należał do również znajdującego się w Dubaju wieżowca Burdż Chalifa mierzącego aż 828 metrów. Zakończenie budowy Tiger Sky Tower zaplanowano na 2029 rok. W środku znajdzie się najwyżej położona restauracja na świecie; najwyżej położony basen bez krawędzi na świecie; tyrolka zbudowaną na wysokości 447 metrów (wyżej niż ta na Empire State Building), która będzie przebiegać przez... najwyżej położony las deszczowy znajdujący się w budynku mieszkalnym. Do tego rekordowy penthouse 430 metrów nad ziemią. A to wszystko za miliard dolarów. Ceny apartamentów zaczynają się od 700 tysięcy dolarów. Kto bogatemu zabroni?

