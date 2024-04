i Autor: AP Pożar nocnego klubu w Stambule.

Co najmniej 29 ofiar

Pożar w nocnym klubie. Liczba ofiar rośnie!

sch | PAP 17:15

Śmiertelny pożar podczas remontu klubu nocnego w Stambule. Do tragedii doszło we wtorek (2 kwietnia). Jak podał portal Daily Sabah, w pożarze zginęło 29 osób. Według władz ofiary śmiertelne to osoby, które pracowały w lokalu. Agencja AP przekazała z kolei, że w związku z pożarem zatrzymano w celu przesłuchania pięć osób, w tym menedżerów klubu i osobę odpowiedzialną za remont.