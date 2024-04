Strzelanina w szkole podstawowej! W środku 800 uczniów, są ranni. Strzelał 13-latek?!

Strzelanina w szkole. Agresorem jeden z uczniów?

Kilka osób zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło we wtorek (2 kwietnia) wcześnie rano w szkole podstawowej w Finlandii. Fińska policja podała, że rannych przewieziono do szpitala. Jak dodano, zarówno ranni, jak i domniemany sprawca mają po 13 lat. Agresor został zatrzymany. Okazuje się, że jest nieletni. Jak podaje agencja Reutera, do strzelaniny doszło w szkole Viertola w Vantaa, na przedmieściach stolicy Helsinek, do której uczęszcza około 800 uczniów w wieku od 7 do 15 lat. W szkole pracuje około 90 osób.

Finlandia. Apel policji po strzelaninie

Policja jest na miejscu i bada okoliczności wydarzenia. Mimo że podejrzanego zatrzymano, okolicznych mieszkańców poproszono, by nie zbliżali się do miejsca strzelaniny i nie wychodzili na ulicę. "Nie wolno otwierać drzwi nieznajomym" – ostrzegła policja.

Więcej informacji wkrótce.

BREAKING:Reported school shooting in Helsinki, Finland.The Viertola elementary school has around 800 pupils aged between 7 and 15.No information yet on whether the shooter has been caught. Children are still hiding in the school pic.twitter.com/b8MSgKP7rK— Visegrád 24 (@visegrad24) April 2, 2024