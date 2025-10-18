Gigantyczny pożar sparaliżował lotnisko! Chaos i straty liczone w milionach

Pożar lotniska sparaliżował ruch samolotów

Gigantyczny pożar w stolicy Bangladeszu! W sobotę (18 października) ogień wybuchł w części cargo międzynarodowego lotniska Hazrat Shahjalal w Dhace. W akcji gaszenia uczestniczyło aż 37 zastępów straży pożarnej, wspieranych przez wojsko, marynarkę i lotnictwo

Pierwszy samolot wystartował dopiero o 21:06 czasu lokalnego (15:06 GMT), gdy sytuacja została opanowana. – Ogień jest już całkowicie pod kontrolą. Ustalimy przyczyny i wdrożymy środki, by to się nie powtórzyło – przekazało Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego i Turystyki Bangladeszu.

Jak podkreślił Kabir Ahmed, prezes International Air Express Association of Bangladesh, straty mogą przekroczyć miliard dolarów! Pożar sparaliżował nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe loty – m.in. maszyna linii IndiGo z Delhi musiała lądować w Kolkucie, a samolot Air Arabia został przekierowany do Chittagongu, 250 km od Dhaki, informuje Reuters.

To już trzeci groźny pożar w Bangladeszu w ciągu tygodnia! Wcześniej płonęła fabryka odzieżowa i magazyn chemikaliów w Dhace – zginęło tam co najmniej 16 osób. Kilka dni później ogień strawił siedmiopiętrowy zakład w Chittagongu.

Rząd zapowiada surowe dochodzenie i ostrzega, że każdy, kto stoi za ewentualnym sabotażem, poniesie konsekwencje!

Źródło: Reuters

