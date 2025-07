Pożar w rejonie Strefy 51! Teorie o UFO szaleją

Pożar w Strefie 51, gdzie według plotek Amerykanie chowają szczątki kosmitów. Plotki szaleją w sieci

Co się dzieje w słynnej Strefie 51? To znajdująca się w amerykańskim stanie Nevada tajemnicza baza wojskowa. Plotki mówią od lat o tym, że władze Stanów Zjednoczonych mają przechowywać szczątki statków UFO i ciała kosmitów, oficjalnie oczywiście wszyscy przedstawiciele władz zawsze temu zaprzeczali. Teraz plotki wracają! To dlatego, że tuż obok Strefy 51, a według niektórych doniesień wręcz na należącym do niej terenie wybuchł ogromny pożar. Wzbijające się w niebo kłęby dymu w rejonie Groom Lake wywołały sensację, a w mediach społecznościowych zawrzało. Chociaż to najprawdopodobniej po prostu skutki pożaru lasów nazwanego Gothic Fire szalejącego w regionie od 4 lipca, to niektórzy wiążą żywioł z jakimiś tajnymi eksperymentami czy nawet działalnością UFO. Ogień ma szaleć nawet na poligonie, gdzie w czasach zimnej wojny przeprowadzano liczne testy broni jądrowej.

Teorie spiskowe o strefie 51. "Dziwne światła, samoloty, konwoje"

„Czy teraz, gdy kongresmen poprosił o dostęp do Strefy 51, próbują zniszczyć dowody?” - zapytuje w sieci jeden ze zwolenników teorii o drugim dnie całej sytuacji. „Obserwujcie dzień i noc rozwój wydarzeń. Dziwne światła, samoloty, konwoje, a teraz: dym unoszący się z bazy" - pisze kolejna osoba. O jakie "dowody" chodzi? Niektórzy sądzą, że Strefa 51 służy jako miejsce przechowywania wraku statku kosmicznego z Roswell (wydarzenia z 1947 roku), a także ciał obcych odnalezionych na miejscu tej katastrofy. Jest nawet teoria, według której prezydent Eisenhower miał zawrzeć umowę z obcymi w zamian za technologie i rzekomo spotkał się z nimi właśnie w Strefie 51.

🚨BREAKING: Massive Fire Breaks Out Inside Area 51"A fire has broken out inside the boundaries of Area 51 and our cameras are capturing it in real time. This livestream is operated from private property overlooking the Area 51 perimeter near Rachel, NV. Watch day and night as… pic.twitter.com/HfL16SED8w— Skywatch Signal (@UAPWatchers) July 16, 2025

