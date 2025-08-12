Pożary w Hiszpanii zabijają! Tysiące ewakuowanych

Hiszpania walczy z pożarami. Jedna ofiara śmiertelna w Tres Cantos, tysiące ewakuowanych

Tragiczne skutki pożarów szalejących w Hiszpanii! W podmadryckiej miejscowości zmarł mężczyzna, miał poparzone aż 98 proc. powierzchni ciała. Pożar w Tres Cantos wybuchł w poniedziałek, 11 sierpnia późnym popołudniem. Ewakuowano tam 180 osób, jednak dla jednej z ofiar było już za późno. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym i zmarł w wyniku rozległych poparzeń. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez przekazał rodzinie zmarłego kondolencje i zaapelował o ostrożność w obliczu ekstremalnego zagrożenia pożarowego. "Jesteśmy w stanie ekstremalnego zagrożenia pożarami lasów. Proszę zachować szczególną ostrożność" – napisał Sánchez na platformie X, dziękując jednocześnie służbom ratowniczym za ich pracę. W całym kraju konieczna była ewakuacja tysięcy mieszkańców.

Hiszpanię od ponad tygodnia nawiedza druga w tym roku fala upałów, z temperaturami sięgającymi 44 stopni Celsjusza

Ogień nie rozprzestrzenia się tylko w okolicy Madrytu. Kilkanaście dużych pożarów w całej Hiszpanii wymusiło ewakuację kilku tysięcy mieszkańców m.in. w Andaluzji, Kastylii-Leonie, Kastylii-La Manchy, Estremadurze i Galicji. W Galicji trwa obecnie największy pożar w tym roku w tym regionie – płomienie strawiły już około 3 tys. hektarów lasów i terenów zielonych, co przekracza całkowity bilans spalonych obszarów w regionie w całym 2024 roku. Gaszenie pożarów utrudniają silne wiatry oraz skrajnie wysokie temperatury. Hiszpanię od ponad tygodnia nawiedza druga w tym roku fala upałów, z temperaturami sięgającymi 44 stopni Celsjusza. Państwowa agencja meteorologiczna AEMET poinformowała, że obecna fala ma ustać we wtorek, choć upały mogą powrócić już w czwartek.

Momento en que el helicóptero de la Guardia Civil se la juega aterrizando en medio del incendio para recoger a la persona con el 98% del cuerpo quemado y llevarlo al hospital.HONOR al trabajo que están haciendo en un momento tan complicado. #TresCantos pic.twitter.com/Z7J3dqGrFb— Jesús de la cruz 🖤🇪🇸🇪🇺🍊🐍 (@jesusdelacruzol) August 11, 2025

