Pożary szaleją w Hiszpanii! Słynne miejsce zagrożone

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-08-11 9:55

Kolejna fala groźnych pożarów na południu Europy! Tym razem około tysiąca osób musiało opuścić swoje domy w hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Kastylia-Leon. Gwałtownie rozprzestrzeniający się pożar zagraża Las Médulas – obszarowi wpisanemu na listę światowego dziedzictwa UNESCO, słynącemu z unikalnego krajobrazu. Tymczasem trwa fala upałów, a większość Hiszpanii jest objęta ostrzeżeniami przed wysokimi temperaturami.

Kolejna groźna fala pożarów i upałów na południu Europy! Najgorsza sytuacja panuje teraz w Hiszpanii. Wczoraj, w niedziele 10 sierpnia około tysiąca osób musiało opuścić swoje domy we wspólnocie autonomicznej Kastylia-Leon w związku z gwałtownie rozprzestrzeniającym się pożarem. Ogień zagraża Las Médulas – obszarowi wpisanemu na listę światowego dziedzictwa UNESCO, słynącemu z unikalnego krajobrazu i starożytnego rzymskiego kompleksu górniczego. Pożar nasilił się w niedzielne popołudnie, niszcząc kilka budynków. Strażacy, wspierani przez wojskową jednostkę reagowania kryzysowego, walczą z ogniem w kilku miejscach prowincji León. Akcję utrudniają silne wiatry i ekstremalne temperatury, które w czasie drugiej w tym roku fali upałów sięgały w cieniu nawet 40 stopni Celsjusza. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez, w wpisie na platformie X, wyraził solidarność z poszkodowanymi i podziękował służbom ratunkowym, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności. Las Médulas, wpisane na listę UNESCO w 1997 r., to malownicze czerwone formacje skalne powstałe w wyniku rzymskich technik wydobycia złota. W połączeniu z bujną roślinnością, stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych regionu.

Hiszpania wchodzi w drugi tydzień fali upałów. Ostrzeżenia dla 16 spośród 17 wspólnot

Ogień trawi również inne rejony kraju. W prowincji Ourense tegoroczne największe pożary strawiły już 1,3 tys. hektarów. Według danych RTVE, w ciągu ostatniej doby na Półwyspie Iberyjskim odnotowano kilkadziesiąt ognisk pożarów, głównie w centrum i na północnym zachodzie kraju. Od początku roku w 17 dużych pożarach spłonęło już ponad 46 tys. hektarów. Tymczasem Hiszpania wchodzi w drugi tydzień fali upałów. Państwowa agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia dla 16 z 17 wspólnot autonomicznych – w tym pomarańczowe dla 12 regionów i czerwone dla Wysp Kanaryjskich. Temperatura w wielu miejscach może przekroczyć 42°C, a warunki sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia.

