Zabrze walczy o prestiżowy tytuł. Historyczne kopalnie mogą trafić na listę UNESCO

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafił właśnie oficjalny wniosek dotyczący unikatowego kompleksu górnictwa węglowego w Zabrzu, który tworzą trzy zabytkowe obiekty: Kopalnia Guido, Kopalnia Królowa Luiza oraz Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.

Zabrzański zespół górniczy to wyjątkowe miejsce – nie tylko w Polsce, ale i w skali całej Europy. Zabytkowe wyrobiska, maszyny i infrastruktura górnicza zachowane są nie tylko na powierzchni, ale także pod ziemią – i to w stanie czynnym, demonstracyjnym. Zwiedzający mogą doświadczyć autentycznej atmosfery przemysłowego dziedzictwa regionu, schodząc kilkadziesiąt metrów pod ziemię, przejeżdżając się górniczym pociągiem czy uczestnicząc w pokazach pracy dawnych urządzeń.

To jest niesamowita szansa dla Zabrza, to jest szansa dla rozwoju turystyki poprzemysłowej. Za poprzedni rok 500 tysięcy osób zwiedziło nasze obiekty. Celem jest milion, więc ten wpis będzie niezwykle ważny. Dzięki wpisaniu tego całego kompleksu na listę UNESCO, powinno rozwinąć się wszystko, co jest w Zabrzu, czyli między innymi gastronomia, będzie to też rozwój dla bazy hotelowej. Zależy nam na tym, żeby miasto piękniał - mówiła Ewa Weber w Radiu Katowice.

Co ciekawe, zabrzański kompleks znalazł się na pierwszym miejscu rekomendacji Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury. Oznacza to, że to właśnie ten zespół ma największe szanse na trafienie na tzw. Listę Informacyjną – krajową listę kandydatów do wpisu na światową listę UNESCO. To kluczowy etap, od którego zależy dalszy bieg procedury. Proces jest wieloletni, ale jego rozpoczęcie to powód do dumy nie tylko dla władz miasta, ale i wszystkich mieszkańców regionu.

UNESCO – więcej niż prestiż

Choć samo znalezienie się na Liście Światowego Dziedzictwa nie wiąże się bezpośrednio z dotacjami, to uznanie przez UNESCO otwiera wiele drzwi. Przede wszystkim zwiększa rozpoznawalność miejsca w kraju i za granicą, przyciąga turystów, badaczy i inwestorów, a także ułatwia pozyskiwanie środków z różnych funduszy kulturowych.

Dla Zabrza może to oznaczać nie tylko wzrost liczby odwiedzających, ale też rozwój całej infrastruktury miejskiej – gastronomii, hotelarstwa i usług. Władze miasta podkreślają, że zależy im, by Zabrze piękniało i w pełni wykorzystało swój potencjał jako ośrodek turystyki postindustrialnej.

Kompleks górnictwa węglowego w Zabrzu [ZDJĘCIA]

Zabrze – miasto z przemysłowym sercem i ambitnymi planami

Zabrze, położone w sercu Górnego Śląska, od lat łączy przemysłową tożsamość z nowoczesnym podejściem do rozwoju kultury i turystyki. Znane z bogatej historii górniczej miasto przyciąga dziś nie tylko inżynierów i specjalistów z branży technicznej, ale także turystów zafascynowanych dziedzictwem przemysłowym. Miejscowość oferuje unikatowe atrakcje, takie jak podziemne trasy turystyczne, zabytkowe kopalnie, nowoczesne centrum nauki i dynamicznie rozwijającą się infrastrukturę miejską. Jest to więc bez wątpienia miasto, które nie boi się sięgać po więcej i ma ku temu solidne podstawy.