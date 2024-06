Premier Danii Mette Frederiksen zaatakowana. Skandal w centrum Kopenhagi!

Kopenhaga. Atak na premier Danii Mette Frederiksen

Według mediów premier Danii Mette Frederiksen została uderzona lub pobita. Kancelaria poinformowała, że Frederiksen jest "zszokowana incydentem". Szokujące informacje potwierdziły duńska policja oraz służby specjalne PET, ale odmówiły podania dalszych szczegółów.

Mette Frederiksen, będąca szefową socjaldemokratów, w piątek (7 czerwca) po południu brała udział w kampanii kandydatki swojej partii przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Do ataku miało dojść już po zakończeniu spotkania.Wielu ministrów duńskiego rządu wyraziło swoją dezaprobatę dla agresji. - Każdy atak na wybranego w wyborach polityka to atak na całą naszą demokrację - oświadczył minister kultury Jakob Engel-Schmidt. - To nie jest Dania - podkreślił minister obrony Troels Lund Poulsen.