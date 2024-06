Putin zaatakuje w niespodziewanym miejscu?! Nikt go dotąd nie wymieniał, są tam Polacy

To nie Przesmyk Suwalski jest najbardziej zagrożonym miejscem w państwach NATO? Analitycy ujawniają zaskakujące fakty

Gdyby miało dojść do eskalacji wojny na Ukrainie i otwartego militarnego konfliktu Rosji z NATO, to które miejsce Władimir Putin by zaatakował i chciał zdobyć? Dotychczas często wymieniany był w takim kontekście Przesmyk Suwalski, nazywany nawet w mediach "najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie". Gdyby Władimir Putin przejął nad nim kontrolę, miałby lądowe połączenie między poddaną sobie całkowicie Białorusią a Królewcem (Kaliningradem), a do tego odciąłby Litwę, Łotwę i Estonię od pozostałych państw NATO. Potem mówiono w takim kontekście o Gotlandii, szwedzkiej wyspie na Bałtyku, zdemilitaryzowanej od 2005 roku. Teraz analitycy piszą o jeszcze jednym, także zdemilitaryzowanym, a zarazem strategicznym obecnie miejscu na terenie państwa NATO. Amerykański analityk Paul Goble i norweska badaczka Karen-Anne Eggen z Norweskiej Wyższej Szkoły Sił Zbrojnych twierdzą, że jest taki punkt na mapie państw NATO, który stanowi najsłabszy punkt Sojuszu i może stać się potencjalnym miejscem rozpoczęcia militarnego konfliktu z Putinem.

Norweski archipelag Svalbard zagrożony? Są tam stacje badawcze, w których pracują m.in. polscy naukowcy

Co to za miejsce? To norweski archipelag Svalbard znajdujący się za kołem podbiegunowym. Są tam stacje badawcze, w których pracują m.in. polscy naukowcy. "Pierwszy bezpośredni atak Moskwy na kraj NATO może nastąpić przeciwko norweskiemu archipelagowi Svalbard" - uważa Paul Goble. "Rosyjskie zainteresowanie tym obszarem wzrosło, ponieważ Chiny dołączyły do Rosji w zakresie wykorzystania Svalbardu do celów badawczych, dostęp do svalbardzkiego węgla stał się ważniejszy, a ogromna prywatna działka jest tam teraz na sprzedaż" - dodaje analityk.

Archipiélago de Svalbarg: un territorio autónomo de Noruega más allá del Círculo Polar Ártico. Allí vive y trabaja el chef Alberto Lozano. No te pierdas la entrevista que le hace @i_aldalur en #Europa2024. En solo unos minutos en el canal 24h de @rtve! Vale la pena! pic.twitter.com/jteGc6UdaZ— Europa 2024 🇪🇺 (@Europa_TVE) February 2, 2024

