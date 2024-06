Putin chce konfliktu z NATO? Dowódca sił zbrojnych stawia sprawę jasno

Dowódca brytyjskich sił zbrojnych uważa, że Ukraina wygra wojnę, a Putin nie chce konfliktu z NATO ani wojny nuklearnej

Obawy przed eskalacją wojny na Ukrainie, a nawet konfliktem atomowym są obecnie dość często wyrażane przez różnych komentatorów sytuacji międzynarodowej. Wypowiedzi polityków mogą niepokoić, przykładowo Donald Tusk stwierdził, że żyjemy w "epoce przedwojennej". Naprawdę jest tak źle? Na szczęście są i tacy, którzy mają inne zdanie na temat wojny na Ukrainie i jej ewentualnych następstw. Dowódca brytyjskich sił zbrojnych uważa, że jest oczywiste, kto wygra wojnę na Ukrainie i że nie będzie to rosyjski agresor. Admirał Tony Radakin powiedział też, czy jego zdaniem Putin dąży do konfliktu z Zachodem i wojny nuklearnej.

Admirał Tony Radakin: "Putin nie chce wojny z NATO. Putin nie chce wojny nuklearnej"

Na pytanie o to, czy Ukraina zwycięży w wojnie, admirał Radakin odparł brytyjskim dziennikarzom: „Jestem tego pewny. Do końca czerwca Rosja straci 500 tys. ludzi - zabitych i rannych. Minęło już 800 dni wojny, którą Putin przewidywał na trzy dni. To trudne dla Ukrainy, ale musimy utrzymać nasze wsparcie". Dowódca brytyjski ocenił, że jego zdaniem III wojna światowa wcale nie jest bliska, a Rosja nie chce wojny z NATO ani konfliktu nuklearnego. "Putin nie chce wojny z NATO. Putin nie chce wojny nuklearnej. Mamy ogromną przewagę liczebną ze względu na siłę NATO" - powiedział brytyjski admirał.

Sonda Czy wojna na Ukrainie rozleje się na kraje NATO? Tak Nie Nie mam zdania

UK defence chief 'hugely confident' Ukraine will prevail over Russia.Admiral Sir Tony Radakin said that by the end of June, 500,000 Russians would have died or been injured in the conflict.https://t.co/yW6e7bBVsc pic.twitter.com/k6SKjLYMp2— Sky News (@SkyNews) June 3, 2024

Quiz z historii Polski. Poradzisz sobie z prostymi pytaniami? Pytanie 1 z 10 W którym roku miał miejsce I rozbiór Polski? W 1772 r. W 1773 r. W 1793 r. Dalej