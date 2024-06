Papież Franciszek spotka się z prezydentem USA! "Pierwszy papież na G7"

Co się dzieje z księżną Kate? William powiedział parę wymownych słów!

Już za tydzień, w dniach 13-15 czerwca we włoskiej Apulli odbędzie się szczyt G7. To grupa siedmiu najbardziej rozwiniętych państw świata: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada. Wśród omawianych tematów z pewnością będzie wojna na Ukrainie i napięta sytuacja międzynarodowa, ale również rozwój sztucznej inteligencji. W dyskusji ten drugi temat ma wziąć udział papież Franciszek. Jako pierwsza głowa Kościoła w dziejach Ojciec Święty weźmie udział w szczycie państw G7 we Włoszech i najprawdopodobniej spotka się ze światowymi przywódcami - powiedział watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

"Papież poświęci czas na niektóre spotkania bilateralne z przywódcami państw, którzy o to poprosili"

Spytany o to, czy papież Franciszek spotka się także z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, kardynał Parolin potwierdził. "Myślę, że tak. Papież poświęci czas na niektóre spotkania bilateralne z przywódcami państw, którzy o to poprosili" - stwierdził watykański dekretarz. Poza papieżem i przywódcami państw G7 do Apulli przyjadą także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przywódca Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Italian PM announces the participation of Pope Francis at the G7 Summit in Italy, marking a first for the G7.The Pope has called for a “negotiated peace” to Ukraine conflict rather than a “war without end” (akin to Biden’s “as long as it takes”). pic.twitter.com/jXO2Ab5toX— Dhairya Maheshwari (@dhairyam14) April 27, 2024

