Premier ostrzega Europę przed atakiem. "Jesteście następni, zrozumcie to. Niemcy, Europa"

Premier Izraela ostrzega przed możliwym atakiem Hamasu na Europę. "Jesteście następni, zrozumcie to. Niemcy, Europa. Hamas jest częścią osi terroru"

Okrucieństwa popełniane przez terrorystów z Hamasu w Izraelu nie mieszczą się w głowie. Poddawali zwyczajnych, niewinnych cywilów średniowiecznym torturom. Pojawiały się doniesienia o niemowlętach pieczonych żywcem w piekarniku czy kobietach jednocześnie gwałconych i ćwiartowanych przez fanatyków. Czy to możliwe, by takie rzeczy zaczęły się dziać w Europie? Niestety, tuż po wybuchu wojny w Izraelu także w europejskich miastach pojawiały się demonstracje radości z powodu ataku na Izrael. Europa może stać się ich celem - uważa premier Izraela Benjamin Netanjahu. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild" ostrzegł przed lekceważeniem zagrożenia płynącego z Bliskiego Wschodu również dla nas.

"Ich celem jest doprowadzenie najpierw Bliskiego Wschodu, a następnie świata do epoki barbarzyństwa, ciemnych wieków średniowiecza"

"Jesteśmy na linii frontu naszej wspólnej cywilizacyjnej wojny z barbarzyńcami" - podkreślił. "Nie mamy innego wyboru, jak tylko zniszczyć Hamas. Jesteście następni, zrozumcie to. Niemcy, Europa. Hamas jest częścią osi terroru Iranu, Hezbollahu, Huti i innych" - ostrzegł premier Izraela. "Ich celem jest doprowadzenie najpierw Bliskiego Wschodu, a następnie świata do epoki barbarzyństwa, ciemnych wieków średniowiecza. Tego właśnie chcą. I jeśli ludzie jeszcze sobie tego nie uświadomili, to powinni. Nie odejdą, dopóki ich nie pokonamy. W historii cywilizacji są chwile, kiedy cywilizowani ludzie muszą zająć stanowisko" - mówił Netanjahu. Przywołał przykłady Hitlera, ISIS i Al-Kaidy. "Należy to zrobić przeciwko Hamasowi i osi terroru kierowanej przez Iran. Jeśli Bliski Wschód upadnie, Europa będzie następna" - mówił premier Izraela.

Sonda Czy obawiasz się zamachu terrorystycznego w Polsce? Tak Nie Trudno powiedzieć

Israels Netanjahu warnt vor Islamisten-Gefahr: „Deutschland ist als Nächstes dran“ „Ihr Ziel ist es, zuerst den Nahen Osten und dann die Welt in ein Zeitalter der Barbarei zu führen, das dunkle Zeitalter des Mittelalters.“ @BILDhttps://t.co/U2rYjygYeB— Zara Riffler (@ZaraRiffler) November 28, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy 7/10 zdejmujemy czapki z głów! Pytanie 1 z 10 Najwyżej położona stolica państwowa na świecie to... Katmandu La Paz Addis Abeba Dalej