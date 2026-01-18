Prestiżowa nagroda dla Polki! Kim jest Hania Rani?

Polska pianistka i kompozytorka Hania Rani dostała Europejską Nagrodę Filmową za muzykę do filmu "Wartość sentymentalna"

Podczas 38. Gali Europejskich Nagród Filmowych w Berlinie w jednej z ważniejszych kategorii nagrodzono Polkę. Polska pianistka i kompozytorka Hania Rani w sobotę, 17 stycznia wieczorem odebrała statuetkę za muzykę do „Wartości sentymentalnej”. Dzieło norweskiego reżysera Joachima Triera zdobyło w sobotę, 17 stycznia także statuetki dla najlepszego filmu, a także za reżyserię i za scenariusz. To nie koniec, bo Europejskie Nagrody Filmowe dla najlepszej aktorki i aktora roku powędrowały do odtwórców głównych ról właśnie w „Wartości sentymentalnej” - do Renate Reinsve oraz Stellana Skarsgarda. Film opowiadao trudnych relacjach rodzinnych reżysera z córkami. "Pomimo tego, że stworzyliśmy film o bardzo dysfunkcyjnej rodzinie, to osoby, z którymi go zrobiłem, dały mi odwrotne doświadczenie. Czułem, że byłem z wami wszystkimi w dużym porozumieniu" - powiedział Joachim Trier odbierając nagrodę.

Hania Rani zdobyła już wiele nagród. "Wspaniała, niezwykle utalentowana osoba"

35-letnia Hania Rani to artystka pochodząca z Gdańska i znana od lat także za granicą. "Wspaniała, niezwykle utalentowana osoba. Jeśli muzyka idealnie współgra z obrazem, nie myśli się o niej zbyt dużo. Kiedy oglądałem film po raz pierwszy, dotarł do mnie jedynie mały ułamek pracy Hani. Ona po prostu jest świetna w tym, co robi" - mówił o niej autor zdjęć „Wartości sentymentalnej” Kasper Tuxen Andersen w listopadowej rozmowie z PAP. Hania Rani tworzy muzykę na pograniczu elektroniki, muzyki klasycznej i popularnej. Jej debiutancka płyta solowa "Esja" ukazała się w 2019 roku. W 2020 zdobyła za nią agrodę Fryderyka. W 2021 roku za muzykę do filmu "Jak najdalej stąd"otrzymała nagrodę indywidualną na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest też laureatką Paszportu „Polityki” 2023 w kategorii „muzyka popularna”, a w 2024 roku po raz kolejny zdobyła nagrodę Fryderyka w kategoriach Artystka Roku i Producentka Roku.

Así, ‘Sentimental Value’, se llevó los galardones a mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion (Trier y Eskil Vogt) y banda sonora (Hania Rani).https://t.co/6xsVYOSeCX pic.twitter.com/5v5kVmsFNa— EFE Noticias (@EFEnoticias) January 17, 2026

