Postaw to lutym na parapecie ten kwiatek, a przyciągniesz bogactwo na cały rok. Ile będziesz mieć liści, tyle banknotów zagości w Twoim portfelu. Rośliny obfitości

Odkryj magiczną moc roślin, które od wieków fascynują ludzi, dając życie i pomagając przetrwać.

Niektóre popularne kwiaty doniczkowe, takie jak fiołek afrykański czy skrzydłokwiat, mogą przyciągać bogactwo i obfitość.

Pieniążek, czyli pilea peperomiowata, to prawdziwy magnes na gotówkę – wystarczy postawić go na parapecie.

Chcesz, by Twój pieniążek miał dziesiątki liści i przyciągał fortunę? Poznaj zasady jego pielęgnacji!

Postaw ten kwiat na parapecie, a pieniądze zadomowią się w Twoim portfelu. Będziesz liczyć mamonę niczym wezyr

Rośliny fascynują ludzi od tysięcy lat. To one dają życie i pomagają przetrwać. Bez roślinności nie byłoby człowieka. Nic w tym dziwnego, że zatem już od czasów starożytnych przypisywano im magiczne znaczenie. Nie zawsze było ono jedynie związane z przesądami i magią. Czasem wynikało z botanicznej wiedzy. Szeptuchy i kapłani potrafili wykorzystać moc roślin do uzdrawiania, lub do uśmiercenia. Dzisiaj magiczne znaczenie roślin osłabło. Nie znaczy to jednak, że nie możesz wykorzystać och mocy i przyciągnąć do siebie odrobinę szczęścia oraz bogactwa.

Rośliny to nie tylko afrodyzjaki i zioła sprawdzające się na katar. Okazuje się, że niektóre z popularnych kwiatów doniczkowych mogą przyciągać bogactwo oraz obfitość. Mówi, że liczba ich liści może wskazać, ile będziesz mieć banknotów w portfelu. Kwiaty, które według przesądów kojarzą się z bogactwem to między innymi grubosz, fiołek afrykański, skrzydłokwiat, a nawet dracena.

Która z roślin ma zapewnić największy przypływ gotówki? Tylko jeden kwiat doniczkowy zasługuje na miano prawdziwego magnesu na pieniądze. Jest nim pilea peperomiowata, czyli popularny pieniążek. Jego okrągłe liście kojarzą się z monetami, co ma przyciągać dostatek do posiadacza. Do Europy trafił dopiero w latach 40-tych XX wieku za sprawą misjonarza Agnara Espegrena. Wystarczy, że postawisz pieniążka na parapecie, a jego dobra energia sprawi, że zapanują wokół Ciebie wibracje fortuny. Pilea peperomiowata powinna być pielęgnowana w każdy domu. Aby jej moc była jeszcze silniejsza należy regularnie obracać doniczkę tak, aby promienie słoneczne równomiernie padały na wszystkie liście. Im więcej zielonych, okrągłych liści, tym więcej pieniędzy w domu.

Zrób to, a Twój pieniążek będzie miał dziesiątki liści. Zasady pielęgnacji pilea peperomiowatej

Pieniążek uwielbia jasne, rozproszone światło. Najlepiej czuje się na wschodnim lub północnym parapecie, gdzie dociera do niego dużo światła, ale nie jest narażony na bezpośrednie, ostre promienie słoneczne. Te mogą poparzyć jego delikatne liście. Jeśli zauważysz, że liście bledną lub żółkną, może to być znak zbyt intensywnego słońca. Kluczem do sukcesu w uprawie pieniążka jest umiarkowane podlewanie. Podlewaj roślinę dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża (około 2-3 cm) wyschnie. Zimą częstotliwość podlewania należy zmniejszyć. Pamiętaj, aby nie dopuścić do zastoju wody w doniczce, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. Pieniążek preferuje przepuszczalne i żyzne podłoże. Dobrze sprawdzi się uniwersalna ziemia do roślin doniczkowych z dodatkiem perlitu lub piasku, co zapewni odpowiedni drenaż. Młode rośliny przesadzaj co roku wiosną, do doniczki o jeden rozmiar większej. W okresie wzrostu (od wiosny do jesieni) zasilaj pieniążka co 2-4 tygodnie płynnym nawozem do roślin zielonych, rozcieńczonym do połowy zalecanej dawki. Zimą nawożenie należy całkowicie wstrzymać.