Prezenterka zemdlała na wizji! Wiadomo, co stało się z pogodynką. WIDEO

Pogodynka zemdlała na wizji w programie na żywo. Zapowiadała pogodę, osunęła się na ziemię. Ujawniono kulisy sprawy

Ta scena przejdzie do historii telewizji! Pogodynka zemdlała podczas programu na żywo. Kilka dni temu dziennikarka CBS Los Angeles siedząc za biurkiem, zaczęła z uśmiechem zapowiadać pogodę. Dramat rozegrał się w ciągu sekund. Nagle Alissa Carlson Schwartz zaczęła dziwnie przewracać oczami i kołysać się, a potem straciła przytomność i osunęła się pod biurko! Przerażone koleżanki w studiu przerwały program. Co było dalej? Alissa Carlson Schwartz trafiła do szpitala z obrażeniami głowy, których nabawiła się upadając na podłogę. Teraz pechowa pogodynka na szczęście opuściła już szpital, wróciła do pracy i cytowana przez "New York Post" opowiada, co tak naprawdę się stało i jaki był powód omdlenia. Prawdziwa przyczyna incydentu może zaskoczyć.

Pogodynka, która zemdlała na wizji, cierpi na zespół wazowagalny, który objawia się omdleniami

Okazuje się, że wbrew plotkom omdlenia nie spowodowała wada serca, jak początkowo podawano! "Już wcześniej mdlałam. To się dzieje, gdy jest się w miejscu publicznym, czasem tak jest" - mówi Alissa i dodaje, że cierpi na tak zwany zespół wazowagalny, objawiający się omdleniami na przykłąd w stresującej sytuacji, takiej jak występ na żywo w telewizji albo na widok krwi. "Nagle wszystko stało się czarne, próbowałam jakoś wytrzymać, ale było za późno" - opowiada pogodynka. Na szczęście kobiecie nic poważnego się nie stało.

Meteorologist Alissa Carlson Schwartz reveals reason she collapsed in frightening live TV moment https://t.co/AqgCNuKzVD pic.twitter.com/kVgbnUWKt8— New York Post (@nypost) March 21, 2023

Horrifying: KCAL CBS meteorologist Alissa Carlson collapses live on the air... pic.twitter.com/62h18Seqwx— Tim Young (@TimRunsHisMouth) March 19, 2023

