Prezydent sklonował swojego psa cztery razy! Mówi, że papież reprezentuje zło

On znów to zrobił!

Nowy prezydent Argentyny klonuje psy raz po raz! Javier Milei wygrał wybory. To oryginał jakich mało

Myślisz, że polscy politycy są dziwni? Spójrz na człowieka, który właśnie wygrał wybory prezydenckie w Argentynie! Javier Milei (53 l.) nazywany jest "drugim Trumpem" lub "El Loco", czyli szalony, a to z powodu żywiołowego zachowania. Na scenie podczas kampanii, w telewizyjnym studiu... wszędzie tańcuje, nie gardząc erotycznymi wygibasami w rytm muzyki. Często wymachuje przy tym piłą, która jest symbolem programu wyborczego Milei, głoszącego konieczność radykalnego obcięcia wydatków publicznych. Bywa też nazywany "Peruką" z racji bujnej, zmierzwionej fryzury, faktycznie mogącej przywodzić na myśl Donalda Trumpa. Argentyński naród dał 53-latkowi 55,8 proc. głosów, podczas gdy jego konkurent Sergii Massa otrzymał 44,2 proc. głosów. Co teraz będzie? Program Milei jest radykalny, a sam prezydent określa się mianem anarchokapitalisty. Zapowiada walkę z inflacją wynoszącą około 142 procent (!). Chce sprywatyzować spółki skarbu państwa, przerwać dopłaty do energii i transportu, wprowadzić dolara. Służbę zdrowia też chciał prywatyzować, ale z tego się ostatecznie wycofał.

Papież to "reprezentant zła na Ziemi", edukacja seksualna do kosza. Innym każe rodzić za wszelką cenę, sam woli klonować mastiffy

Choć ma niecodzienny wygląd i zachowuje się na scenie jak rockman, jego światopogląd w kwestii obyczajowości jest delikatnie mówiąc konserwatywny, choć papieża nazywa "reprezentantem zła na Ziemi". Milei jest przeciwnikiem aborcji i uważa, że należy rodzić nawet wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Zamierza zaostrzyć prawo antyaborcyjne. To nie wszystko, bo edukacja seksualna w szkołach to dla niego również zło i "marksistowski spisek mający zniszczyć rodzinę". On sam ma jednak rodzinę dość niekonwencjonalną. Nie ożenił się i nie spłodził dzieci, które każe rodzić innym, ma za to cztery mastiffy o imionach Murray, Milton, Robert i Lucas nadanych na cześć amerykańskich liberalnych ekonomistów. Wszystkie te psy to klony innego mastiffa, który już dawno zdechł... Milei nazywa je swoimi "czworonożnymi dziećmi".

🐶 Saiba quem são os “filhos de 4 patas” clonados de Javier MileiLeia no Poder360 ⬇️ https://t.co/XQliEeJiLZ— Poder360 (@Poder360) November 20, 2023

Meet new Argentina president Javier Milei.Another clown similar to Zelensky.He embodies the emotional manipulation of Western style democracies, a system of showmanship, a system of "elect and regret".Manipulation at the emotional level and never any accountability whatsoever.… pic.twitter.com/CyTNcscniL— Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) November 21, 2023

Meet Javier Milei. Argentina’s new populist president, nicknamed ‘El Loco’ ( The Mad Man)He is known for using slurs and foul language in public speeches against opponents. pic.twitter.com/kxkwP0PnpN— Dr. Mian Saeed (@DrMianSaeedPSP) November 21, 2023

