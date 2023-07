Próba porwania 6-latki z ulicy! Pogryzła napastnika i uciekła

32-latek próbował porwać dziecko z podwórka. Nie spodziewał się tego, co zrobi mu 6-letnia dziewczynka

Nie wiadomo, jak mogłaby się skończyć ta koszmarna historia, gdyby nie odwaga 6-letniej dziewczynki! Do tych strasznych wydarzeń doszło parę dni temu w Miami w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje NBC South Florida, dziewczynka imieniem Ah'lyric (6 l.) i jej rodzeństwo bawili się na podwórku pod blokiem. W pewnym momencie zauważyli zaparkowanego w pobliżu białego Range Rovera. Rodzeństwo 6-latki weszło do domu, ona została na zewnątrz. Wtedy z samochodu wyszedł jakiś mężczyzna. Podszedł do Ah'lyric i chwycił ją za ramię! Dziewczynka nie poddała się i walczyła z napastnikiem, aż w końcu mocno ugryzła go w rękę! Zaskoczony porywacz zawył z bólu i puścił dziecko, a potem spłoszony uciekł, wcześniej uderzając dziewczynkę.

Sprawca próby 6-latki zatrzymany. Usłyszał zarzuty porwania i znęcania się nad dzieckiem

Dziecko opowiedziało o wszystkim matce i na miejsce przyjechali policjanci. Tajemniczy porywacz został uwieczniony przez nagranie z monitoringu i funkcjonariusze namierzyli go w okolicy. Leonardo Venegas (32 l.) twierdził początkowo, że kręcił się po okolicy w poszukiwaniu domów na sprzedaż, ale materiał dowodowy przeciwko niemu był wystarczający, by zatrzymać go i postawić mu zarzuty porwania i znęcania się nad dzieckiem. Nie wiadomo, jakie motywy nim kierowały. Tymczasem Ah'lyric opowiedziała o wszystkim przed kamerą NBC South Florida. Jak ujawniła, to mama nauczyła ją, by gryźć napastnika w razie takiej sytuacji. "Cieszę się, że wiedziała, jak walczyć" – powiedziała matka 6-latki, Teshia McGill.

6-year-old girl fights off would-be kidnapper in Miami: ‘I bit him’ https://t.co/eYfX3PoG8H pic.twitter.com/ajVq18BSWO— New York Post (@nypost) July 12, 2023

