Przerażające przewodniki jak przetrwać wojnę. Kraj blisko Polski szykuje się na Putina!

W poniedziałek, 18 listopada, do domów w całej Szwecji trafiły ulotki zatytułowane: "Jeśli nadejdzie kryzys lub wojna". "Dziś rozpoczynamy wysyłkę nowej wersji broszury do 5,2 mln gospodarstw domowych. Sytuacja na świecie jest poważna. Musimy wzmocnić naszą odporność, aby stawić czoła kryzysom, a ostatecznie wojnie. Apeluję do wszystkich: przeczytajcie broszurę i postępujcie zgodnie z radami" - napisał w poniedziałek na X Mikaela Frisella, dyrektor generalny Szwedzkiej Agencji ds. Sytuacji Kryzysowych (MSB). Sztokholm ostrzega przed Putinem i oprosił, by obywatele przygotowali się na każdą ewentualność. Ulotka głosi między innymi: "Jeśli Szwecja zostanie zaatakowana przez inny kraj, nigdy się nie poddamy. Wszystkie informacje, że opór ma ustać, są fałszywe".

Kraje nordyckie przygotowują się na wojnę?

W razie ataku nuklearnego, chemicznego lub biologicznego specjaliści apelują: "Ukrywaj się tak samo, jak w przypadku ataku lotniczego. Schrony zapewniają najlepszą ochronę". Podobne działania prowadzą też Finlandia i Norwegia. Ten pierwszy kraj opisuje, w jaki sposób rząd będzie działał w razie konfliktu zbrojnego, drugi poleca, co zgromadzić, by przetrwać. Z kolei Dania już latem wydała ostrzeżenie, w którym podała, ile wody, żywności i leków jest niezbędnych do przetrwania trzech dni kryzysu. Na długiej liście produktów, które warto mieć w domu, znajdują się między innymi puszki z gotową żywnością, batony energetyczne i makaron.

"Zgromadźcie wodę, leki, jedzenie, tankujcie do pełna"

Mieszkańcy Finlandii zostali poproszeni, by przygotować się na to, że mogą pozostać bez prądu przez wiele dni w zimowych temperaturach sięgających -20°C. Wszystkie kraje nordyckie apelują do ludzi o gromadzenie zapasów wody pitnej, żywności w puszkach, lekarstw, środków do ogrzewania, papieru toaletowego, pieniędzy, latarek i świec, a także o regularne tankowanie samochodu.

Idag börjar vi skicka ut en ny version av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till 5,2 milj hushåll. Omvärldsläget är allvarligt, vi behöver stärka vår motståndskraft för att möta kriser o ytterst krig. Jag uppmanar alla: Läs broschyren o följ råden. @MSBse #säkpol #svfm pic.twitter.com/09vf6F5TZD— Mikael Frisell (@MikaelFrisell) November 18, 2024