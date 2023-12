Przyłapała faceta na zdradzie. To, co zrobiła, jest hitem sieci! WIDEO

34-latka przyłapała swojego faceta na zdradzie. Utworzyła okno na szóstym piętrze i wyrzuciła wszystkie jego rzeczy na ulicę

Czegoś takiego nie spodziewał się żaden mieszkaniec spokojnego dotąd budynku przy Atlantic Avenue na Brooklynie. Ludzie płacą tam nawet po pięć tysięcy dolarów czynszu za wynajem, wejścia pilnuje portier, brak tam melin i awantur... aż do teraz. Cały Nowy Jork śmieje się z miłosnej afery, która wybuchła w dzielnicy Bedford Stuyvesant na Brooklynie. Co się stało? Pewna mieszkanka domu przy 1875 Atlantic Avenue przyszła do mieszkania i... znalazła tam swojego ukochanego w łóżku z inną! Po chwili krzyki i łomoty niosły się daleko po mieście. Ale to był tylko początek. 34-latka otworzyła okno i z wysokości szóstego piętra wyrzucała kolejno rzeczy niewiernego kochanka, od majtek po otomanę i wazon. Nagranie z tego wydarzenia stało się hitem TikToka.

Ubrania pokryły nowojorską ulicę i dachy aut. „Po prostu wiem, że na to zasłużył”

Na filmie widzimy najpierw, jak z okna lecą kolejno rzeczy, przede wszystkim ubrania. Następnie kamerka telefonu zostaje skierowana w dół (film najwyraźniej kręcony był z perspektywy sąsiada z niższej kondygnacji) i widzimy, że ciuchy i inne przedmioty dosłownie pokryły nowojorską ulicę! Są na drzewach, dachach samochodów... A gęstniejący tłumek zaczyna je podnosić. Jak podaje NY Post, wściekła kobieta sama wyszła na balkon i policja zaczęła obawiać się, że desperatka z niego wyskoczy. Z tego powodu wycięto nawet drzewo, by móc rozłożyć pod oknami siatkę zabezpieczającą. „Po prostu wiem, że na to zasłużył” – napisał jeden z komentatorów pod filmem opublikowanym na koncie „This is NYC” na TikToku, które uzyskało już ponad 1,5 miliona wyświetleń.

Woman hurls clothes over sixth-floor NYC balcony after boyfriend caught cheating: video https://t.co/O8aAbdGhTY pic.twitter.com/PKaTZeb2Du— New York Post (@nypost) December 2, 2023

