Przystojny gwiazdor "Słonecznego patrolu" bezdomny? Wcześniej zostawiła go znana żona

Jason Momoa nie ma się gdzie podziać?

Gdy w 2005 roku zaczęli się spotykać, byli na ustach wszystkich. Ona miała wtedy 38 lat, za sobą związek z Lennym Kravitzem, z którym doczekała się córki Zoe. On miał 26 lat i twierdził, że był w niej zakochany już dużo, dużo wcześniej. Jason Momoa (44 l.) i Lisa Bonet (56 l.) uchodzili za jedną z najpiękniejszych i najbardziej zgodnych par Hollywood. Wspólnie wychowywali dwójkę dzieci: 15-letnią dziś Lolę i 16-letniego Nakoa-Wolfa. I nagle, w 2022 roku gruchnęła wiadomość, że właściwie już od dwóch lat są w separacji i wkrótce mają zamiar się rozwieść. Byli kochankowie we wspólnym oświadczeniu stwierdzili, że mimo iż wciąż się kochają, postanowili dać sobie przestrzeń i "uwolnić się nawzajem", a rozstanie oficjalnie ogłosili dlatego, by rozejść się uczciwie i z godnością.

Jason Momoa i Lisa Bonet już po rozwodzie

Teraz ten rozwód stał się faktem. Jak donosi "Page Six" ich małżeństwo formalnie zakończyło się w miniony poniedziałek, 8 stycznia. Oboje mają prawa do opieki nad dziećmi, a ich rozwód przebiegł bezspornie. Tymczasem media obiegła informacja, jakoby po rozstaniu z Bonet Momoa stał się... bezdomnym! Podobno aktor nie ma stałego adresu, mieszkania, ani domu. Sam stwierdził, że adres mu niepotrzebny, bo "mieszka w drodze". A zaczęło się od tego, że od kilku miesięcy jeździ po całych Stanach i nagrywa materiał do serialu dokumentalnego "On the Roam", który przedstawi jego spotkania z rzemieślnikami, muzykami i sportowcami z całego kraju.

Jak jednak sam mówi, po wszystkim wciąż nie ma zamiaru zagrzać nigdzie miejsca. Czeka na kolejne zawodowe wyzwania, podróże i ani myśli osiąść gdzieś na stałe.

Jason Momoa ‘doesn’t even have a home right now’ following Lisa Bonet divorce: ‘I live on the road’ https://t.co/gUAhHp8Ff1 pic.twitter.com/0xIrBb8J5L— Page Six (@PageSix) January 11, 2024

