Przywódca Chin wściekły na Putina? Słowa wsparcia, ale i upokorzenie

Chiny deklarują wsparcie dla Putina po buncie w Rosji, ale w Pekinie musiało pojawić się zwątpienie w dyktatora. Znamienne słowa w "The Global Times"

"Przyjaźń bez limitów" - właśnie takie relacje miały połączyć na zawsze Chiny i Rosję zgodnie z deklaracjami chińskich oficjeli. Od wybuchu wojny na Ukrainie Xi Jinping stara się ani nie poprzeć inwazji wprost, ani też nie naruszyć relacji z Rosją. Czy bunt w Rosji coś zmienił? Choć oficjalne stanowisko Pekinu w sprawie buntu w Rosji to wyrażenie poparcia dla Kremla, jednak teksty w państwowych mediach ujawniają niespokojne nastroje Xi Jinpinga. "Jako przyjazny sąsiad i partner strategiczny, Chiny wspierają Rosję w utrzymaniu stabilności narodowej oraz osiągnięciu rozwoju i dobrobytu" - napisano w oświadczeniu Pekinu, zaś rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało: "Strona chińska wyraziła poparcie dla wysiłków przywódców Federacji Rosyjskiej w celu ustabilizowania sytuacji w kraju w związku z wydarzeniami z 24 czerwca".

Chińskie media państwowe: "Pucz Wagnera miał istotny wpływ na administrację Putina i stabilność polityczną Rosji"

Chiny dodały jednak, że pucz jest "wewnętrzną sprawą Rosji". A państwowy, chiński "The Global Times", w którym z pewnością nie może zostać opublikowane nic, co nie zostałoby zaaprobowane przez rząd, pojawiły się już mniej jednoznaczne słowa. "W sumie pucz Wagnera miał istotny wpływ na administrację Putina i stabilność polityczną Rosji. Sytuacja zmierza w stronę, która sprzyja Zachodowi i Ukrainie" - piszą The Global Times, co trudno odczytać jako pochwałę reakcji dyktatora na zbrojny bunt. Czy Xi Jinping może uznać, że słabego Putina nie warto wspierać, bo to się po prostu nie opłaca?

Sonda Czy Chiny otwarcie staną po stronie Rosji i zaczną ją dozbrajać? Tak, to kwestia czasu Nie, to tylko dyplomacja, tak daleko się nie posuną

China said it supports Russia’s actions to maintain national stability after Moscow defused the biggest threat to Putin’s rule.@RChoongWilkins reports on what the events in Russia could mean for China's Xi https://t.co/DWg1PKf4Ux pic.twitter.com/GO0mRq8rNX— Bloomberg (@business) June 26, 2023

China and other Asian countries have reason to wonder whether their cooperative relations with Russia would survive if Putin were to be forced out or otherwise replaced.https://t.co/qRs4Yrq3Xn— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) June 26, 2023

China's state media says Wagner mutiny threatens Putin's 'political stability' and the situation is moving 'in the direction the West would prefer' in rare criticism from Beijing via https://t.co/VSUl7QLy5e https://t.co/CHE9Ex2ce3— Dr Anthony Martin (@AMAinsight) June 26, 2023

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? 10/10 tylko dla najlepszych Pytanie 1 z 10 Affect to... Wpłynąć Zakochać się Przyimek Dalej