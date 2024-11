Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu Ali Chamenei zapowiedział odwet na Izraelu i USA. Ajatollah grzmi, że odpowiedź Iranu będzie "miażdżąca", nie zdradził jednak jej formy, ani terminu. Atak Iranu ma być rewanżem za niedawny atak rakietami balistycznymi na terytorium islamskiej republiki. Miała ona wówczas stracić trzy systemy obrony powietrznej S-300, co czyni Iran państwem niemal bezbronnym na ataki rakietowe.

Wrogowie, czy to syjonistyczny reżim, czy Stany Zjednoczone, z pewnością otrzymają miażdżącą odpowiedź na to, co robią Iranowi i narodowi irańskiemu oraz frontowi oporu - powiedział Chamenei w nagraniu wideo opublikowanym przez irańskie media państwowe.