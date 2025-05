Przywódcy europejscy i Zełenski rozmawiali przez telefon z Donaldem Trumpem. „Są gotowi na tymczasowe zawieszenie broni"

Z Chicago do Krakowa

Co tam się działo?!

Oficjalne stanowisko polityków w Kijowie

W Kijowie przebywają obecnie przywódcy państw wchodzących w skład tzw. „koalicji chętnych", aby rozmawiać o zawieszeniu broni dla toczącej wojnę z Rosją Ukrainy. Premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali telefonicznie w tej sprawie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

– Ukraina i wszyscy sojusznicy są gotowi na pełne bezwarunkowe zawieszenie broni na lądzie, w powietrzu i na morzu na co najmniej 30 dni, począwszy od poniedziałku – napisał Sybiha na portalu „X". Dodał, że jeśli Rosja zgodzi się na zawieszenie broni, może to z czasem doprowadzić do negocjacji pokojowych.

Wcześniej, w sobotę deklarację poparcia pełnego i bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni złożyli w rozmowach z mediami Merz i Macron, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wszyscy podkreślili, że w przypadku sabotowania wysiłków pokojowych przez Rosję albo naruszenia zawieszenia broni, na Kreml zostaną nałożone kolejne sankcje. W czwartek prezydent USA Donald Trump również wezwał do 30-dniowego bezwarunkowego zawieszenia broni, grożąc sankcjami za nieuszanowanie rozejmu.

Po zakończeniu spotkania w Kijowie, rozmowa telefoniczna naszej Piątki z prezydentem Donaldem Trumpem. pic.twitter.com/LgzRouukOY— Donald Tusk (@donaldtusk) May 10, 2025