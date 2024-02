Psy zagryzły babcię na oczach wnuka! Raper aresztowany

Dwa agresywne psy rasy XL Bully zagryzły 68-letnią babcię na oczach 11-letniego wnuka. Właściciel psów mówił wcześniej, że "nikt nie będzie mu mówił, co ma robić ze swoimi pie... psami"

Psy zagryzły kobietę w domu! O tym koszmarnym ataku piszą teraz wszystkie brytyjskie gazety i portale informacyjne. Ofiarą jest 68-letnia babcia, która odwiedzała 11-letniego wnuka. To właśnie na oczach dziecka doszło do tragedii. Straszne sceny rozegrały się w miejscowości Jaywick na wschodnim wybrzeżu Anglii. Esther Martin przyjechała tam do wnuka. W domu były trzymane niebezpieczne psy, a 68-latka mówiła już wcześniej ich właścicielowi, który najprawdopodobniej był z nią spokrewniony, by coś na to poradził. Według rodziny cytowanej dziś przez Daily Mail czy The Sun były to psy rasy XL Bully, od paru dni oficjalnie zakazanej w Anglii i Walli z racji wyjątkowej agresywności. Ale gdy Esther Martin przekonywała krewnego, by nie narażał rodziny na niebezpieczeństwo, on krzyczał tylko: "Nikt nie będzie mi mówił, co mam zrobić z moimi piep.. psami!".

Próbowała rozdzielić walczące szczeniaki miotłą, została zaatakowana przez dorosłe psy. To kolejny atak zakazanej rasy XL Bully na człowieka

W końcu doszło do tragedii. W domu było sześć szczeniaków, które spłodziły dwa psy XL Bully o imionach Beauty i Bear, a według relacji brytyjskich mediów Esther Martin podczas wizyty w domu wnuka zauważyła, że szczenięta zaczynają walczyć między sobą. Chciała je rozdzielić za pomocą miotły, ale dostrzegły to dorosłe psy i rzuciły się na kobietę. Jej wnuk bezradnie patrzył, jak zagryzają ją na śmierć, sąsiedzi próbowali wybić szybę, by dostać się do środka, ale bezskutecznie. Ratownicy i policjanci nie byli już w stanie uratować zakrwawionej 68-latki. Mogli tylko zastrzelić wszystkie psy, które były w domu i aresztować ich właściciela. Jak się okazało, jest nim aspirujący raper Ashley Warren (39 l.). W latach 2022-2023 na Wyspach doszło do 23 śmiertelnych ataków psów na ludzi, a więcej niż w połowa przypadków dotyczyła rasy XL Bully.

This is Esther Martin, 68, a retired Tesco worker and mother of four. Yesterday, she was attacked and killed by two XL Bullies whilst visiting her grandson’s home in Essex.Today, people are busy re-homing the breed in Scotland. pic.twitter.com/vUqvIWrks0— Aviemore (@Fyrishsunset) February 4, 2024

