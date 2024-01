Ta rasa psów będzie zakazana! Posiadanie i hodowla grożą karami

Zakaz posiadania psów rasy American XL Bully. Po 1 lutego właściciele, którzy nie złożyli odpowiedniego wniosku, muszą obowiązkowo uśpić te zwierzęta

Ten temat jest teraz na pierwszych stronach brytyjskich gazet. Władze postanowiły wprowadzić zakaz posiadania psów pewnej określonej rasy. Chodzi o rasę American XL Bully. Po serii śmiertelnych ataków zwierząt tej odmiany na ludzi władze postanowiły wprowadzić radykalne rozwiązania. Od 31 grudnia zabroniona jest hodowla takich psów, ich sprzedaż i pozwalanie im na chodzenie bez kagańca i smyczy. Największe kontrowersje wzbudza zapis nakazujący uśpienie takich zwierząt, który wchodzi w życie 1 lutego 2024 roku. Nakaz dotyczy wszystkich psów rasy American XL Bully, których właściciele nie wystąpili z oficjalnym wnioskiem o zwolnienie z zakazu.

Lista zakazanych ras psów. Jakich zwierząt nie wolno posiadać w Wielkiej Brytanii?

Statystyki dotyczące pogryzień przez psy rasy American XL Bully faktycznie dają do myślenia. W ciągu ostatnich dwóch lat zagryzły one co najmniej 14 osób, a w 2023 roku odpowiedzialne były za 46 proc. ataków dokonanych przez psy w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie nie jest to często hodowana rasa. Jak pisze dziennik "Liverpool Echo", po przegłosowaniu nowych przepisów wzrosło zainteresowanie innymi rasami, takimi jak cane corso i rottweiler. American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, na bazie amerykańskiego pitbulteriera. Na liście ras zakazanych w Wielkiej Brytanii oprócz American XL Bully znajdują się także: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.

Sonda Wolisz psy czy koty? Tylko i wyłącznie koty Żadnych kotów! Tylko psy Żadnych zwierząt Inne zwierzę

APES -What is an American bully XL and why are they being banned?https://t.co/sTUgs6Bk5f— APES | Association of Protecting Exotic Species (@apesorguk) October 7, 2023

Ile wiesz o psach? Sprawdź się! [QUIZ] Pytanie 1 z 17 Psy pocą się poprzez łapy język ogon Dalej