Putin może zwyciężyć w 2024 roku? "Na krawędzi upadku. Świat stoi w ogniu"

Brytyjski generał dla BBC: Putin może zwyciężyć jeszcze w 2024 roku. "Ukraina może zacząć odczuwać, że nie może wygrać"

Co będzie dalej z wojną na Ukrainie? Czy Władimir Putin może odnieść zwycięstwo? Niektórzy uważają, że nie powinno się nawet o tym mówić, bo podsycanie rezygnacji działa na korzyść dyktatora, ale inni wolą ostrzegać, by zapobiec katastrofie. Do tej drugiej grupy należy były szef brytyjskiego Dowództwa Sił Połączonych gen. Richard Barrons. W rozmowie z BBC ostrzegł, że wojna może skończyć się jeszcze w 2024 roku, ale niestety nie pokonaniem Rosji. Wszystko przez narastające zniechęcenie i kłopoty z amunicją. Generał powiedział, że można mówić o "poważnym ryzyku" wojennej porażki, bo "Ukraina może zacząć odczuwać, że nie może wygrać. A gdy do tego dojdzie, dlaczego ludzie mieliby chcieć dalej walczyć i umierać, broniąc czegoś, czego nie da się obronić?" - mówił wojskowy, podkreślając także kwestię braków w amunicji.

Michael McCaul: "Świat stoi w ogniu. A historia osądzi nas przez pryzmat naszych czynów"

Tymczasem szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów USA Michael McCaul dodaje, że Charków jest na krawędzi upadku z powodu kłopotów z przyznawaniem Ukrainie kolejnych pakietów pomocy i blokowania ich przez republikanów w Kongresie. "Charków jest na krawędzi upadku. Cała sieć energetyczna może zostać zniszczona. To jest bardzo rozpaczliwa sytuacja. Świat stoi w ogniu. A historia osądzi nas przez pryzmat naszych czynów: czy byłeś Chamberlainem, czy byłeś Churchillem" - powiedział McCaul. "Jesteśmy w bezprecedensowych czasach. Jesteśmy w niebezpiecznych czasach. Potrzebujemy stabilnego przywództwa. Uważam się za wojennego spikera w sensie dosłownym" - dodał spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson.

⚡BREAKING NEWS:Russia-Ukraine war updatesThe former commander of the UK's Joint Forces Command has warned that Ukraine could face defeat by Russia in 2024.General Sir Richard Barrons has told the BBC there is "a serious risk" of Ukraine losing the war this year. pic.twitter.com/fRDpQUfmve— World Affairs (@naziakhan455) April 14, 2024

⚡️Happening right now: republicans press conference today started with a powerful call to pass aid to Ukraine 🇺🇦 “Speaker has a plan” - chairman of the House foreign relations committee Michael Mccaul said adding - “History will remember if you were a Churchill or Chamberlain” pic.twitter.com/B9nQD9BbC9— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) April 16, 2024

