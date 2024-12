Wołodymyr Zełenski: „Powiedziałem prezydentowi Trumpowi, że Putin boi się tylko jego i być może Chin"

Wołodymyr Zelenski naprawdę ma nadzieję na dogadanie się z Donaldem Trumpem i rozważa zgodę na jego kontrowersyjny plan pokojowy? A może to tylko dyplomatyczna gra? W miniony weekend w Paryżu liczni światowi przywódcy zgromadzili się na uroczystościach otwarcia wyremontowanej po pożarze z 2019 roku katedry Notre Dame. Był tam obecny także ukraiński prezydent, podobnie jak Donald Trump, Władimira Putina czy Xi Jinpinga oczywiście nie było. "Wszyscy chcemy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej i w sprawiedliwy sposób. Rozmawialiśmy o naszych ludziach, sytuacji w regionie i sprawiedliwym pokoju. Zgodziliśmy się kontynuować współpracę i pozostać w kontakcie. Pokój dzięki sile jest możliwy. Prezydent Trump jest, jak zawsze, stanowczy. Dziękuję mu za to. Wyrażam również wdzięczność Emmanuelowi za zorganizowanie tego ważnego spotkania" - ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nazywając swoje spotkanie z Donaldem Trumpem "dobrym i produktywnym". Potem powiedział, czy raczej na platformach społecznościowych coś jeszcze. Władimir Putin boi się tylko jednego człowieka - no, i może jeszcze Chin, stwierdził Wołodymyr Zelenski w trakcie pobytu w Pałacu Elizejskim.

"Teraz nadszedł czas na działania w celu przywrócenia właściwego porządku świata"

„Powiedziałem prezydentowi Trumpowi, że Putin boi się tylko jego i być może Chin. I to jest prawda. Tylko dzięki determinacji możemy doprowadzić tę wojnę do sprawiedliwego końca i zapewnić trwały pokój. Teraz nadszedł czas na działania w celu przywrócenia właściwego porządku świata" - napisał Zełenski na platformie społecznościowej X. Przypomnijmy, że według słów wiceprezydenta elekta USA oraz nieoficjalnych medialnych doniesień ze Stanów plan pokojowy Trumpa zakłada oddanie Putinowi około 20 proc. ukraińskich ziem, tego, co już zdążył zagarnąć od 2014 roku, a także zobowiązanie się Ukrainy do niewstępowania do NATO przez 20 najbliższych lat. Niedawno Zełenski oświadczył, że na rezygnację z członkostwa w Sojuszu nie zgodzi się nigdy. Ale w kwestii ziem mówił dopiero co to samo, tymczasem teraz zdawał się sugerować, że jest w stanie iść pod tym względem na kompromis. Trump chce też utworzyć na zamrożonej linii frontu strefę buforową, którą miałyby organizować zachodnie wojska z Europy, a nie z USA.

