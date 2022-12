Putin chce ruszyć na stolicę? Niepokojące słowa z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych

Władimir Putin szykuje nowe uderzenie na Kijów? Niepokojące przewidywania Amerykanów i ukraińskiego generała

Wojna na Ukrainie trwa już niemal dziesięć miesięcy i nic niestety nie wskazuje na to, by miała się szybko zakończyć. Walki trwają obecnie na wschodzie i południu kraju, a z obwodu kijowskiego wojska Władimira Putina zostały wygonione jeszcze wczesną wiosną. Jednak to nie oznacza, że rosyjski dyktator porzucił marzenia o zajęciu całej Ukrainy - uważa rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. "Nie widzieliśmy nic, co by nam mówiło, że Putin zrezygnował ze swoich maksymalnych celów, jeśli chodzi o Ukrainę. Jesteśmy wszyscy skupieni na regionach geograficznych takich jak Donbas czy Chersoń i południe, ale nic nie wskazuje, żeby zrezygnował on z maksymalnych celów. Nic nie pokazuje też, że jest skłonny albo poważnie podchodzi do znalezienia drogi do zakończenia tej wojny przez dyplomację" - stwierdził amerykański urzędnik. Ale jak dodał, póki co nic nie wskazuje na to, by Putin miał niebawem ruszać na Kijów. Inaczej uważa jednak pewien ukraiński generał.

Naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Wałerij Załużny w wywiadzie dla "The Economist" ostrzegł, że Rosjanie szykują nowe uderzenie i chcą znów spróbować zajęcia stolicy Ukrainy. Póki co nękają Kijów kolejnymi atakami powietrznymi, sprawiając, że zwykli cywile nie mają prądu i ogrzewania. Po piątkowych zmasowanych atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną połowa obwodu kijowskiego pozostaje bez prądu. Dziś, w sobotę 17 grudnia rano udało się przywrócić dostawy wody dla wszystkich mieszkańców Kijowa, jednak ogrzewania ma nadal tylko połowa ludzi – powiadomił mer Kijowa Witalij Kliczko. W Kijowie w ciągu dnia jest teraz około dwóch stopni na plusie, w nocy jednak temperatury będą spadać nawet do -9 stopni Celsjusza.

