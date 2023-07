Książę Harry leci do Wielkiej Brytanii! Zabiera dzieci! To już koniec?

Władimir Putin chce być nieśmiertelny! Wtopił miliardy z budżetu państwa w eksperymenty kwantowe

Władimir Putin według licznych pogłosek jest poważnie chory. Niektórzy nawet sądzą, że jego dni są policzone, ponieważ cierpi na raka i pojawiły się już przerzuty do mózgu. Przekonany o swojej wielkości i światowej misji dyktator postanowił w tej sytuacji wypowiedzieć wojnę śmierci i po prostu odmówić umierania. Jako że ma do dyspozycji miliardy, zamierza wydać je na osiągnięcie nieśmiertelności, a jego otoczenie tylko zaciera ręce, obiecując gruszki na wierzbie - przekonują autorzy tajemniczego profilu General SVR, podający się za byłych agentów mających nadal swoje źródła na Kremlu. Pewni sprytni przedsiębiorcy przekonali dyktatora, że są o krok od wynalezienia sposobu na nieśmiertelność, zaś on utopił w dotowaniu tych "eksperymentów" miliardy z kieszeni biednych podatników.

"Wszystko to oczywiście jest kompletnym nonsensem, a miliardy pieniędzy budżetowych przeznaczonych dla Kowalczuków pozostają w ich kieszeniach"

Na profilu General SVR czytamy o tym, że Putin wysłał swojego sobowtóra na wystawę naukową poświęconą nowym technologiom kwantowym. Prawdziwy dyktator bardzo się tym interesuje, a sobowtór jest świetnie wyszkolony w dublowaniu go. "Warto zauważyć, że sam Putin jest żywo zainteresowany tym tematem. Przyjaciele prezydenta, bracia Kowalczukowie, dość długo oszukiwali Putina możliwością życia wiecznego w „cyfrowym świecie”, rzekomo zbliżając się do możliwości „zdigitalizowania człowieka” po stworzeniu ultra nowoczesnego potężnego komputera kwantowego. Wszystko to oczywiście jest kompletnym nonsensem, a miliardy pieniędzy budżetowych przeznaczonych dla Kowalczuków pozostają w ich kieszeniach, podczas gdy w ogóle nie ma prawdziwego rozwoju" - piszą autorzy profilu General SVR. Cóż, przynajmniej to, że próby uczynienia Putina nieśmiertelnym są "nonsensem", to bez wątpienia dobra wiadomość.

the World Trade Centre as part of the Future Technologies Forum. It is worth noting that Putin himself is really interested in this topic. The Kovalchuk brothers, friends of the president, have long been telling #Putin about the possibility of eternal life...2/7 pic.twitter.com/xQuFfB9afz— generalsvr_en (@generalsvr_en) July 14, 2023

