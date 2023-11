Putin i Kim Dzong Un coś knują? Chodzi o samoloty!

Putin i Kim Dzong Un coraz bliżej? Wydano polecenia szefom linii lotniczych

Od początku wojny na Ukrainie Kim Dzong Un dwoił się i troił, byle tylko podlizać się Władimirowi Putinowi i zyskać w nim sojusznika. Potem wzajemne wizyty polityków Korei Północnej i Rosji potwierdzały zacieśniającą się współpracę. Czyżby miała ona stać się wkrótce jeszcze bliższa? Jak podał niezależny portal The Moscow Times, wskazuje na to pewna zagadkowa okoliczność związana z... samolotami. Otóż podobno rosyjskie władze nakazały szefom linii lotniczych Aurofłot i Aurora, by szykowali regularne połączenia powietrzne Rosji z Pjongjangiem, stolicy kraju rządzonego przez tyrana Kim Dzong Una. Kursy mają być realizowane pomiędzy Moskwą, Władywostokiem i Pjongjangiem. Teraz dostępne są loty tylko z Władywostoku.

Rosja i Korea Północna zbliżają się do siebie. Kim wspiera Putina w wojnie?

Po wybuchu wojny na Ukrainie Rosja jest izolowana przez niemal cały świat. Są jednak takie kraje, które otwarcie stanęły po stronie Władimira Putina. Należą do nich Białoruś i Korea Północna. Putin potrzebuje więcej ludzi i sprzętu do prowadzenia przeciągającej się wojny - i wszystko wskazuje na to, że szuka ich już poza Rosją. A izolowany od lat północnokoreański przywódca idealnie nadaje się na sojusznika, który zrobi wszystko, by coś ugrać na wojnie na Ukrainie i zyskać jakieś wsparcie za granicą. Nic dziwnego, że współpraca obu tyranów niestety rozkwita coraz bardziej. Stany Zjednoczone wprost ostrzegają przed coraz bardziej jawnym i zaawansowanym wojskowym sojuszem Pjongjangu z Moskwą. Według "New York Times" Kim ma dostarczać Putinowi broń, w tym pociski artyleryjskie, a Putin Kimowi m.in. jedzenie dla głodujących obywateli Korei Północnej, ale także technologie, w tym dla okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Z kolei ukraiński portal Sprotyw podał, że Rosja chce, by Korea Północna utworzyła "przedstawicielstwa dyplomatyczne" w okupowanym Doniecku i Ługańsku.

⚡Media: Russian transport agency proposes regular flights to North Korea. Russia's Federal Air Transport Agency has proposed Russian airlines begin regular flights to North Korea in the latest sign of increasing ties between the two countries, Russian state-controlled media…— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 20, 2023

