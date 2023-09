Nie uwierzysz, co Putin pokazał Kim Dzong Unowi! Wielki mors zrobił to na jego oczach

Kim Dzong Un przez kilka dni wizytował Rosję. Władimir Putin uraczył dyktatora występem morsa gimnastyka!

Po wybuchu wojny na Ukrainie Rosja jest izolowana przez niemal cały świat. Są jednak takie kraje, które otwarcie stanęły po stronie Władimira Putina. Należą do nich Białoruś i Korea Północna. Putin potrzebuje więcej ludzi i sprzętu do prowadzenia przeciągającej się wojny - i wszystko wskazuje na to, że szuka ich już poza Rosją. A izolowany od lat północnokoreański przywódca idealnie nadaje się na sojusznika, który zrobi wszystko, by coś ugrać na wojnie na Ukrainie i zyskać jakieś wsparcie za granicą. Nic dziwnego, że współpraca obu tyranów niestety rozkwita coraz bardziej. Stany Zjednoczone wprost ostrzegają przed coraz bardziej jawnym i zaawansowanym wojskowym sojuszem Pjongjangu z Moskwą. Według "New York Times" Kim ma dostarczać Putinowi broń, w tym pociski artyleryjskie, a Putin Kimowi m.in. jedzenie dla głodujących obywateli Korei Północnej, ale także technologie, w tym dla okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Z kolei ukraiński portal Sprotyw podał, że Rosja chce, by Korea Północna utworzyła "przedstawicielstwa dyplomatyczne" w okupowanym Doniecku i Ługańsku.

Mors Misza zabawiał Kim Dzong Una w oceanarium. Putin zapewnił nietypowe rozrywki północnokoreańskiemu tyranowi

Niedawno minister obrony Rosji gościł w Koreai Północnej, teraz do Rosji udał się Kim Dzong Un. Wzięli udział we Wschodnim Forum Ekonomicznym, które odbyło się we Władywostoku, potem przez kilka dni był obwożony po Rosji, gdzie zobaczył liczne typy uzbrojenia, okręty wojskowe... i nie tylko. Jak się okazuje, Władimir Putin kusił Kima na bardzo wymyślne sposoby! By rozbawić kapryśnego dyktatora, Rosjanie zabrali go do oceanarium pod Władywostokiem, a tam już tylko czekał specjalnie wytresowany mors... Zwierzak imieniem Misza najwyraźniej stał się elementem "promowania współpracy z Rosją w różnych sektorach, w tym w kulturze i edukacji", jak głosił oficjalny komunikat podsumowujący wizytę Kima w Rosji. Mors na rozkaz swojego tresera chcąc nie chcąc musiał zacząć beztroskie figle na oczach Kima i jego delegacji. Machał płetwami, kłaniał się, aż w końcu zaczął robić ukłony i gimnastykował się, robiąc "brzuszki". A groteskowe wideo z tego wydarzenia obiegło świat.

Sonda Czy Korea Północna odważyłaby się użyć broni jądrowej? TAK NIE NIE MAM POJĘCIA

WATCH: Kim Jong Un delegation visits oceanarium in Russia’s Vladivostok.The North Korean leader was amused by the behavior of a walrus named Misha. pic.twitter.com/YOwYT0Xdgg— LWNC (@LwncNews) September 17, 2023

North Korean leader Kim Jong Un called his country’s relations with Russia his top priority and pledged full support to President Vladimir Putin and his government, as the leaders met Wednesday for the first time in four years. https://t.co/zA8v0NDkxz pic.twitter.com/LNH8SUwWMw— The Washington Post (@washingtonpost) September 13, 2023

