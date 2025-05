Putin i Trump nie pojadą na rozmowy pokojowe z Zełenskim! Zaprzepaszczona szansa?

Władimir Putin nie pojedzie do Stambułu na rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował Kreml, odrzucając śmiałą propozycję ukraińskiego prezydenta dotyczącą spotkania twarzą w twarz w Turcji w celu omówienia pokoju.

W oświadczeniu wydanym późnym wieczorem w środę Kreml poinformował, że jego delegacji będzie przewodził Władimir Miedinski, radykalny doradca Putina, który przewodził jedynej poprzedniej rundzie bezpośrednich negocjacji między Rosją a Ukrainą w 2022 roku.

Jak podaje The Guardian, krótko po ogłoszeniu Kremla amerykański urzędnik powiedział, że Donald Trump również opuści rozmowy. Trump wcześniej zasugerował, że pojedzie do Turcji tylko wtedy, gdy będzie obecny Putin.

Miedinski, ultrakonserwatywny były minister kultury Rosji, dołączy w Stambule wiceminister obrony Aleksander Fomin, wiceminister spraw zagranicznych Michaił Galuzin i Igor Kostiukow, szef rosyjskiej agencji wywiadu wojskowego.

Według The Guardian, decyzja Rosji o mianowaniu Medinskiego na lidera rozmów sugeruje, że kraj ten zamierza wznowić negocjacje na wzór bezowocnej rundy stambulskiej z 2022 r., która obejmowała maksymalistyczne żądania, takie jak ograniczenie ukraińskiej armii i zablokowanie jej odbudowy przy wsparciu Zachodu – warunki, które Kijów odrzucił jako nie do przyjęcia.

Jak zauważa The Guardian, Kreml nie wysyła dwóch najważniejszych dyplomatów, Jurija Uszakowa i Siergieja Ławrowa, którzy wcześniej brali udział w wielu rozmowach na wysokim szczeblu z USA w Arabii Saudyjskiej.

Ponadto, od czasu gdy Zełenski, a następnie Trump wezwali go do Stambułu w celu omówienia potencjalnego porozumienia pokojowego, na Putina wywierano presję, aby wziął udział w rozmowach.

Zełenski rzucił Putinowi wyzwanie osobistego spotkania w Turcji po tym, jak rosyjski przywódca wykorzystał niespodziewane późne nocne wystąpienie na Kremlu, aby wezwać do bezpośrednich negocjacji rosyjsko-ukraińskich w Stambule.

Według The Guardian, wiele pozostaje niejasnych w sprawie czwartkowych rozmów, które zyskują na znaczeniu w obliczu eskalacji retoryki i strategicznego pozycjonowania się Rosji i Ukrainy.

Reakcja Zełenskiego

Zełenski był w drodze do Ankary w środę wieczorem, gdzie ma się spotkać z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem w czwartek, według jego współpracowników.

Ukraiński przywódca powiedział, że byłby gotowy polecieć do Stambułu w każdej chwili, gdyby pojawił się tam rosyjski przywódca. „Jeśli Putin nie przybędzie i będzie grał, to jest to ostateczny punkt, że nie chce zakończyć wojny” – powiedział we wtorek.

W środę wieczorem minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybiha, opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia ze spotkania w Turcji z sekretarzem stanu USA, Marco Rubio, i senatorem USA Lindseyem Grahamem. Sybiha powiedział, że trzej mężczyźni spotkali się, aby „dalsze wysiłki pokojowe i koordynowanie stanowisk w tym krytycznym tygodniu”.

- Kluczowe jest, aby Rosja odwzajemniła konstruktywne kroki Ukrainy. Jak dotąd tego nie zrobiła. Moskwa musi zrozumieć, że odrzucenie pokoju wiąże się z kosztami - dodał.

Trump wcześniej namawiał Zełenskiego do przyjęcia oferty negocjacji i powiedział, że ma nadzieję, że Putin weźmie w nich udział.

Trump zabrał głos

W środę amerykański przywódca powiedział, że istnieje „możliwość”, że skieruje się do kraju, jeśli będzie tam obecny prezydent Rosji. Trump zauważył jednak, że w czwartek miał być w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w ramach trzeciego i ostatniego etapu swojej podróży po Zatoce Perskiej. Jednak zapytany o wizytę w Turcji.

- To nie znaczy, że nie zrobiłbym tego, aby uratować wiele istnień - stwierdził.

Brazylia i Chiny, które mają ciepłe stosunki z Moskwą, również poparły rozmowy między Rosją a Ukrainą, zauważa The Guardian.

Przemawiając na konferencji prasowej w Pekinie, prezydent Brazylii, Luiz Inácio Lula da Silva, powiedział, że będzie naciskał na Putina, aby wziął udział w rozmowach z Zełenskim.

- Postaram się porozmawiać z Putinem — powiedział Lula, dodając, że planuje podróż do Moskwy. - Nic mnie nie kosztuje powiedzenie: "Hej, towarzyszu Putin, jedź do Stambułu i negocjuj, do cholery” - dodał.

Brazylia i Chiny wydały we wtorek wspólne oświadczenie wzywające do bezpośrednich negocjacji jako „jedynego sposobu na zakończenie konfliktu”.

Spotkanie Putina i Zełenskiego

Jak przypomina The Guardian, Putin i Zełenski spotkali się tylko raz, w 2019 r., a Moskwa wielokrotnie przedstawiała ukraińskiego przywódcę jako nielegalnego. W Stambule Ukraina ma wezwać do pełnego 30-dniowego zawieszenia broni jako punktu wyjścia do dalszych rozmów.

Moskwa konsekwentnie odrzucała propozycje przedłużenia zawieszenia broni, argumentując, że dadzą one Ukrainie czas na ponowne uzbrojenie i przegrupowanie w momencie, gdy siły rosyjskie posuwają się naprzód na polu bitwy.

Rosyjscy urzędnicy zasugerowali, że będą naciskać na maksymalistyczne żądania w Stambule, podobne do tych zgłoszonych podczas nieudanej rundy rozmów w Turcji wiosną 2022 r.

Europejscy przywódcy obiecali zwiększyć presję na Rosję, jeśli rozmowy w Turcji zakończą się niepowodzeniem, ale pozostaje pytanie, czy uda im się wciągnąć Trumpa w swoje wysiłki na rzecz dokręcenia śruby Moskwie.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w środę, że nie może być żadnego rozwiązania na Ukrainie w formie „narzuconego pokoju” przez Moskwę.

Zwracając się do parlamentu, Merz ostrzegł przed „militarnie stworzonymi faktami wbrew woli Ukrainy”, mówiąc ustawodawcom, że „najważniejsze jest, aby polityczny Zachód nie pozwolił się podzielić”.

