Putin jako Mikołaj wchodzi do pokoju małego chłopca! Nowe propagandowe wideo w Rosji

Władimir Putin jako Święty Mikołaj na propagandowym wideo. Walczy z LGBT w dziecięcym pokoju. Co tam się dzieje?!

Co tu się wydarzyło? W rosyjskim internecie pojawił się zdumiewający film. Podpisała się pod nim grupa "Signal". Choć film nie został oficjalnie wypuszczony przez Kreml, ewidentnie jest dziełem jakiegoś wielbiciela rosyjskiego dyktatora. Co na nim widzimy? Mały chłopiec siedzi sam w swoim pokoju i pisze list do Świętego Mikołaja. Dziecko jest ubrane w różową bluzkę, ma na głowie dziewczęce ozdoby, w pokoju ma lalki, na półce stoją książki o... LGBT oraz zdjęcie dwóch facetów podpisane "rodzic pierwszy i rodzic drugi". Widać, że dziecko źle się tam czuje, zdejmuje ze zniecierpliwieniem dziewczęcą opaskę, a w liście ewidentnie prosi o odmianę losu. W pewnym momencie w pokoju zjawia się Mikołaj. W takt muzyki Piotra Czajkowskiego odmienia zdjęcie na takie przedstawiające "matkę i ojca", daje "męskie" zabawki, na przykład Transformersy, a dziecko jest wniebowzięte. Pod koniec filmu zmęczony Mikołaj zsuwa z twarzy brodę. Okazuje się, że jest zdumiewająco podobny do Władimira Putina. "Drogi Mikołaju - dziękujemy i wesołych Świąt! Od wszystkich dzieci na świecie".

Wideo o Mikołaju zgodne z kremlowską retoryką. Putin przedstawiony jako święty

Wygląda na to, że wideo zgodnie z kremlowską retoryką ma przedstawiać Putina jako zbawcę świata od złych "zachodnich" wpływów. Choć trudno doszukać się gdziekolwiek opowieści o małych chłopcach wychowywanych wbrew ich woli (!) na dziewczynki w naszej części świata, propagandowe wideo przedstawia sytuację tak, jakby właśnie to działo się powszechnie na "zgniłym Zachodzie". Pokazanie Putina jako dobrodzieja dzieci wobec ponad tysiąca dziecięcych ofiar wojny na Ukrainie nie wymaga komentarza. To nie pierwszy raz, gdy w Rosji przedstawia się Putina jako świętego. Już od co najmniej 10 lat w Rosji działa sekta, w której maluje się ikony dyktatora na wzór tych tradycyjnych prawosławnych i uważa się go za wcielenie apostoła Pawła.

#Santa #Putin' swaps child's same-sex parents for a mother and father and gives a football, toy cars and a drum kit to boy being raised as a girl in #anti-West #propagandavideo #santapuntin #christmas pic.twitter.com/RmfGUNCzV9— 6IX WORLD NEWS (@6ixworldnews) December 22, 2022

