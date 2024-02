Putin jedzie do kraju NATO. Pierwszy raz od początku wojny. Już nie wróci do domu?!

Agencja Reutera, powołując się na informację podaną przez tureckiego ministra spraw zagranicznych Hakana Fidana, przekazała w poniedziałek, 5 lutego, że 12 lutego w Turcji ma się pojawić sam Władimir Putin (71 l.). Będzie to jego pierwsza wizyta w kraju należącym do NATO od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przywódcy mają omówić nowy mechanizm umożliwiający eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. "Poprzednie porozumienie zbożowe funkcjonowało w ramach pewnego mechanizmu, teraz dostrzeżono, że istnieje możliwość zastosowania innego mechanizmu, a teraz podejmuje się wysiłki, aby skonkretyzować tę możliwość" – powiedział Fidan zapowiadając wizytę Putina.

Wojna na Ukrainie. Do Turcji pojedzie Putin czy jego sobowtór?

Tymczasem pojawia się kilka pytań. Pierwsze dotyczy tego, kto tak naprawdę pojedzie do Turcji. Od października ubiegłego roku krążą bowiem pogłoski o tym, że Putin nie żyje. 27 października na telegramowym kanale Generał SWR pojawiła się informacja o tym, że dzień wcześniej rosyjski prezydent miał umrzeć. "Wczoraj po południu stan zdrowia prezydenta Rosji Władimira Putina zaczął się gwałtownie pogarszać. Około godziny 20 czasu moskiewskiego dyżurujący lekarze wezwali dodatkowy zespół, który po przybyciu na miejsce w ciągu piętnastu minut rozpoczął reanimację prezydenta, wówczas stan Putina był krytyczny. O godzinie 20.42 czasu moskiewskiego lekarze przerwali reanimację i stwierdzili zgon prezydenta" - napisał autor kanału. Od tamtej pory Putina ma zastępować jego sobowtór. Czy to on wybierze się do Turcji?

Putin zostanie aresztowany w Turcji?

Druga kwestia jest związana z wydanym 17 marca ubiegłego roku nakazem aresztowania. Izba Przygotowawcza Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze wydała nakaz zatrzymania Władimira Putina. Prezydent Rosji jest podejrzewany o dokonanie zbrodni wojennych na Ukrainie. Aresztowanie może mieć miejsce, gdy tylko Putin wyjedzie poza granice Rosji. Czy jest możliwe jego zatrzymanie na terenie Turcji? Raczej nie, Turcja bowiem, tak samo jak Rosja, nie należy do państw-sygnatariuszy powołującego MTK Statutu Rzymskiego. Kraj nie jest więc zobowiązany do aresztowania Putina.

Turkey and Russia will discuss a "new mechanism" for Ukrainian grain suppliesTurkish Foreign Minister Hakan Fidan said the nations will discuss "new methods" of shipping Ukrainian grain products following Moscow's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative in July 2023. pic.twitter.com/abkhV5LOLh— NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2024

