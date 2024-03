Putin kochał dwóch mężczyzn?! Padły nazwiska! "Z kobietami w sypialni był jak niewolnik"

O życiu uczuciowym Władimira Putina (71 l.) krąży sporo plotek. Co pewne, to, że przez 30 lat był mężem Ludmiły Szkriebniewej (65 l.), rosyjskiej stewardessy, która zanim poznała męża, marzyła o karierze aktorskiej. Wspólnie doczekali się dwóch córek, które dziś są dorosłe i mają 37 i 38 lat. Władimir i Ludmiła spotkali się przypadkiem, na koncercie, na który młodziutką Szkriebniewą zabrała koleżanka. Biografowi Putina, Olegowi Błockiemu, Ludmiła wyznała kiedyś, że to nie było wielkie uczucie, które wybuchło nagle. Zaznaczyła jednak, że coś ją do niego przyciągało. Potem jednak mówiła, że mąż, choć "nie pił i nie bił", to był wampirem. Gdy w końcu się rozwiedli, nie posiadała się ze szczęścia.

Kabajewa o Putinie. "Spotkałam mężczyznę idealnego"

Potem Putin miał się zakochać do szaleństwa w młodszej od siebie o 30 lat gimnastyczce, Alinie Kabajewej, jednej z najbardziej utytułowanych zawodniczek, nazywanej najbardziej elastyczną kobietą w Rosji. Podobno stało się to, gdy jeszcze był mężem Ludmiły. W ubiegłym roku "Daily Mail" dotarł do wywiadu, jakiego sportsmenka udzieliła w 2008 roku. Spotkała się w programie telewizyjnym z młodzieżą i odpowiadała na pytania młodych ludzi. To wtedy się zdradziła! Jedna z dziewcząt zapytała ją, czy kogoś ma. "Tak, spotkałam idealnego mężczyznę" - odpowiedziała Kabajewa chichocząc. "Powiedziałaś, że masz chłopaka? Dlaczego nie spieszysz się ze ślubem, boisz się szczęścia? Kim on jest?" - zapytała kolejna. "Jeśli chodzi o strach przed szczęściem, czasami jestem tak szczęśliwa, że boję się być aż tak szczęśliwa" - odparła Kabajewa. "To bardzo dobry, wielki człowiek, bardzo go kocham".

Kabajewą wepchnęli Putinowi do łóżka?

Wspólnie podobno doczekali się czwórki dzieci - bliźniaczek i dwóch synów. Cała czwórka miała przyjść na świat w Szwajcarii. Wspólnie prowadzili też potężne biznesy i zgromadzili ogromny majątek. Jednak Maria Maksakowa, śpiewaczka operowa i była deputowana Dumy Rosyjskiej, w nie tak dawnym wywiadzie dla ukraińskiego portalu "TSN" oznajmiła, że Kabajewa dosłownie została "wepchnięta Putinowi do łóżka" przez rosyjskich oligarchów, którzy chcieli w ten sposób uciąć plotki na temat skłonności homoseksualnych prezydenta Federacji Rosyjskiej. "Putin dobrze udawał uczucie do Kabajewej. Ale kiedy przyszło do czegoś poważniejszego, wszyscy zrozumieli, że na pewno nie zamierza z nią mieszkać. Nie chce dzielić swojego wolnego czasu z kobietami" - twierdziła Maksakowa. "Kabajewa po mistrzowsku odegrała swoją rolę. Urodziła dzieci, które przypisuje się Putinowi, co nieco rozwiało przypuszczenia, że ​​prezydent Rosji jest gejem. Ale to nigdy nie była miłość".

Putin kochał mężczyzn, a z kobietami spełniał fantazje?

Teraz głos zabrał autor telegramowego kanału Generał SWR, prawdopodobnie były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji. I donosi, że Putin kochał w życiu dwóch mężczyzn, a kobiety wykorzystywał tylko do spełniania swoich fantazji erotycznych. "Jeśli chodzi o rolę kobiet w jego życiu, to przez wiele lat żył obok Ludmiły, której nigdy nie kochał i starał się nie zauważać, a na boku miał romanse z kobietami, z którymi realizował swoje masochistyczne fantazje, zachowując się seksualnie, jak niewolnik. Ale w życiu codziennym starał się ignorować te kobiety, z wyjątkiem Aliny Kabajewy. Kabajewa jest być może jedyną kobietą, w której był kiedyś zakochany i z którą stworzył pozory rodziny. Putin żywił szczere uczucia do dwóch mężczyzn, którzy go pociągali i z którymi pozostał przywiązany do końca. To Jurij Kowalczuk i Siergiej Roldugin".

