Putin na każdy miesiąc. Jest twarzą kalendarza. W lutym ćwiczy judo, w czerwcu gra na pianinie

W Rosji ukazał się kalendarz na 2026 rok, przedstawiający Władimira Putina w różnorodnych, często wyidealizowanych rolach.

Każdy miesiąc prezentuje Putina jako "ojca narodu" – od sportowca po miłośnika psów, z cytatami podkreślającymi jego siłę i wpływ.

W kalendarzu celowo brakuje odniesień do wojny w Ukrainie, co odzwierciedla oficjalną narrację Kremla.

"Władimir W. Putin w swojej wielowymiarowej roli ojca narodu – silnego przywódcy, religijnego wyznawcy, sportowca ekstremalnego, historyka, miłośnika psów i coacha stylu życia" - tak "The New York Times" pisze o wizerunkach Putina, jakie można znaleźć w wypuszczonym właśnie w Rosji do sprzedaży kalendarzu na 2026 rok. Każdy miesiąc to inny Putin. "To idea człowieka na każdą porę roku. Zdjęcia prezentują Putina jako postać ikoniczną, przypominając wszystkim, jaki jest fajny, jak bardzo jest wpływowy, jak bardzo jest żywym symbolem i ucieleśnieniem dosłownie każdego dnia" – powiedziała "NYT" Fiona Hill, starsza pracownica Brookings Institution w Waszyngtonie, która kierowała działem ds. Rosji w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego za pierwszej kadencji Trumpa.

Putin na każdą porę roku

I tak - w styczniu Putin siedzi na skuterze śnieżnym, a cytat na zdjęciu głosi: "Granica Rosji nigdy się nie kończy". W lutym przewraca partnera z judo na plecy i dodaje: "Jestem gołębiem, ale mam bardzo potężne żelazne skrzydła". W marcu przyjmuje lub wręcza kwiaty, w kwietniu widać go na nabożeństwie w cerkwi. W maju z kolei siedzi za kierownicą wojskowego auta, w czerwcu gra na pianinie, a w lipcu ma na głowie kapelusz, a u boku broń i mówi: "Mój przepis na energię: mało spać, dużo pracować i nie narzekać".

Gdzie zdjęcia z wojny, którą rozpętał?

"Brakuje zdjęć łączących Putina z wojną, którą rozpoczął przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku, co odzwierciedla oficjalną linię, że konflikt ten jest jedynie odległym sposobem na odwrócenie uwagi. Aby jednak nikt nie odniósł złego wrażenia, niektóre cytaty odzwierciedlają silną pozycję Rosji w próbie przejęcia kontroli nad mniejszym sąsiadem" - pisze "NYT" i dodaje: "Kalendarze emanują klimatem laleczki Kena, a Putin nosi różne stroje do różnych ról".

"The New York Times" przypomina, że kalendarze zaczęły pojawiać się w sprzedaży krótko po objęciu przez Putina urzędu prezydenta w 2000 roku, ale ich prawdziwy rozkwit nastąpił około 2011 roku.

