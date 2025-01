Putin napisał list w 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. "Rosjanie są potomkami zwycięzców"

"Uczestnikom i gościom uroczystości upamiętniającej Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu oraz 80. rocznicę wyzwolenia więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) przez Armię Czerwoną" - taki tytuł nosi oficjalne oświadczenie Władimira Putina, jakie na stronie Kremla ukazało się 27 stycznia, w 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Z oczywistych względów przywódca Rosji nie został zaproszony na oficjalnie uroczystości. Postanowił jednak napisać list. A zaczyna go słowami: "Drodzy przyjaciele".

Putin o Auschwitz: "To żołnierz radziecki zmiażdżył to straszliwe zło"

"Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście to żałobna data o wielkim znaczeniu moralnym i humanistycznym. W styczniu 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny Auschwitz, odsłaniając ludzkości prawdę o zbrodniach nazistów i ich sługusów, którzy wymordowali miliony Żydów, Rosjan, Cyganów i przedstawicieli innych narodów. I zawsze będziemy pamiętać, że to żołnierz radziecki zmiażdżył to straszliwe, totalne zło i odniósł zwycięstwo, którego wielkość na zawsze pozostanie w historii świata" - pisze Putin, który od niemal trzech lat prowadzi inwazję na Ukrainie. Jego zdaniem obywatele Rosji są potomkami zwycięzców. "Będziemy w dalszym ciągu zasadniczo i stanowczo sprzeciwiać się próbom zmiany prawnego i moralnego wyroku, jaki został wydany w sprawie nazistowskich oprawców i ich wspólników. Zrobimy wszystko, aby bronić prawa ludzi do tożsamości etnicznej, językowej i duchowej oraz zapobiegać szerzeniu się antysemityzmu, rusofobii i innych ideologii rasistowskich" - pisze dalej.

Putin dziękuje za "zachowanie prawdy historycznej"

"Chciałbym szczerze podziękować wszystkim, którzy nadal angażują się w zachowanie prawdy historycznej i walkę z neonazistowskim rewanżyzmem, którzy zgodnie z wezwaniem serca przyczyniają się do tego zakrojonego na szeroką skalę i znaczącego dzieła, na które jest szczególne zapotrzebowanie w tym roku z okazji 80. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa. Mam nadzieję, że rosyjska społeczność żydowska, organizatorzy tradycyjnych wydarzeń upamiętniających Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście, będzie kontynuować swoje wieloaspektowe działania mające na celu promowanie wartości humanizmu, harmonii i pokoju obywatelskiego. Życzę wam wszystkiego najlepszego" - kończy.