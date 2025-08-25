Putin nie spotyka się z Zełenskim, bo… go nie lubi! Donald Trump ujawnia wszystko

Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
żródło PAP
2025-08-25 20:39

Podczas poniedziałkowego (25 sierpnia) wystąpienia prezydent USA Donald Trump podkreślił, że wojna w Ukrainie ma wymiar osobowościowy. Stwierdził, że Władimir Putin nie spotyka się z Wołodymyrem Zełenskim, „bo go nie lubi”. Jak relacjonuje Polska Agencja Prasowa (PAP), amerykański przywódca zapewnił, że konflikt musi zostać zakończony, choć szczegółów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jeszcze nie omawiał.

Super Express Google News
  • Donald Trump ujawnił szczegóły rozmów z Władimirem Putinem na temat konfliktu na Ukrainie, podkreślając trudne relacje między przywódcami.
  • Prezydent USA stwierdził, że Putin "nie lubi" Wołodymyra Zełenskiego, co utrudnia bezpośrednie spotkania i rozwiązanie konfliktu.
  • Trump zadeklarował chęć zakończenia wojny i wspomniał o możliwym wsparciu dla Ukrainy, jednocześnie wykluczając wysłanie wojsk lądowych.

Donald Trump w poniedziałek, 25 sierpnia odniósł się do sytuacji na Ukrainie i relacji między przywódcami Rosji i Ukrainy. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP), amerykański prezydent wyjaśnił, że prowadził w ostatnich dniach rozmowy z Władimirem Putinem. – Rozmowy z nim są dobre, ale potem Putin bombarduje Ukrainę – powiedział.

Zapytany o to, dlaczego rosyjski prezydent nie chce spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, Trump odparł: – Bo go nie lubi. (...) Putin z Zełenskim nie lubią się.

W ocenie prezydenta USA obecny konflikt to nie tylko spór polityczny, ale także starcie silnych osobowości. – Ale zakończymy to – podkreślił, wskazując, że sam fakt przyjazdu Putina na Alaskę miał być sygnałem, iż Moskwa jest gotowa rozmawiać o zakończeniu działań wojennych.

Trump zaznaczył, że nie omawiał jeszcze szczegółów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jak wskazał, Amerykanie mogliby wspierać w tym zakresie Europejczyków. W ubiegłym tygodniu zapewnił także, że żołnierze USA nie będą wysyłani na teren Ukrainy, ale nie wykluczył możliwości udzielenia wsparcia w powietrzu.

Prezydent USA ujawnił również, że w rozmowach z Putinem poruszył kwestię denuklearyzacji. – Rozmawiamy o ograniczeniu broni jądrowej. Zaangażujemy w to Chiny – oświadczył.

PUTIN
DONALD TRUMP
WOŁODYMYR ZEŁENSKI
WŁADIMIR PUTIN