Sobowtór Putina coraz mniej podobny do oryginału?! "Wszystkie zabiegi nie tylko nie dały odpowiedniego rezultatu, ale tylko pogorszyły sytuację"

General SVR to ciekawy, choć mało wiarygodny profil w mediach społecznościowych. Autorzy publikowanych tam tekstów podają się za dawnych oficerów rosyjskich służb. Ostatnio ogłosili, że Władimir Putin nie żyje. Rosyjski prezydent miał umrzeć z przyczyn naturalnych 26 października, a władzę w Rosji przejął podobno złowrogi szef służb Nikołaj Patruszew. By zatuszować śmierć dyktatora, posługuje się jego sobowtórami, przygotowanymi dla publiki przez chirurgów plastycznych i służby. Teorie o dublerach popierali już nawet przedstawiciele ukraińskich władz, a analizy przeprowadzone przez Japończyków z użyciem sztucznej inteligencji... potwierdziły istnienie co najmniej dwóch sobowtórów. Teraz General SVR znów pisze o kłopotach z dublerem. Kolejne operacje plastyczne przynoszą podobno coraz gorsze rezultaty, przez co trudno ukrywać, że to nieprawdziwy Putin.

"Król jest fałszywy! I coraz trudniej to ukryć"

"Wszystkie zabiegi, które dubler miał dzień wcześniej, mające na celu przywrócenie ruchomych kości policzkowych do stanu stacjonarnego, nie tylko nie dały odpowiedniego rezultatu, ale tylko pogorszyły sytuację" - czytamy na General SVR. "Teraz na kościach policzkowych Putina" pojawiło się kilka drobnych grudek, przez co twarz wygląda na pokrytą wypukłościami, a zamaskowanie tego problemu nie jest do końca możliwe za pomocą makijażu. Wczoraj sobowtór bardziej niż kiedykolwiek różnił się od prawdziwego Putina. Oczywiście nikt nie odważył się pokazać ambasadorom takiego „przystojnego” faceta. Według lekarzy, którzy przeprowadzali zabiegi z fizjonomią sobowtóra, guzki wkrótce znikną, a twarz będzie „normalna”" - piszą autorzy nawiązując do faktu, iż podczas powitania ambasadorów Putin siedział w dużej odległości od nich, tłumacząc to "względami sanitarnymi". "Trudno powiedzieć, jak obecny rząd rosyjski zamierza wykorzystać dublera przez co najmniej dziewięć miesięcy, kiedy jest już wiele problemów. Król jest fałszywy! I coraz trudniej to ukryć" - konkluduje General SVR.

The King Is Fake! And It Is Getting More Difficult To Hide ItDear subscribers and guests of the channel! The bright beginning of the week for the double of the President of #Russia is due to the decision on his participation in the presidential election in the spring of next…

