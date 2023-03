Putin niedługo straci Krym? Szef Grupy Wagnera się wygadał!

Nie ma co, XXI wiek

Spanikowany szef Grupy Wagnera zdradza poważne kłopoty Rosji! Wieszczy utratę przez Putina Krymu i Donbasu

Wojna na Ukrainie niedawno wkroczyła w drugi rok i końca jej nie widać. A może jednak jest jakaś szansa na szybkie pokonanie Władimira Putina? Można mieć na to nadzieję słuchając dziwnej tyrady Jewgienija Prigożyna! Nagranie z nerwowym przemówieniem szefa Grupy Wagnera udostępnił na Telegramie doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Prigożyn na nagraniu żali się na złą sytuację swoich oddziałów i snuje katastroficzne z punktu widzenia Putina wizje. "Jeśli dzisiaj Wagner wycofa się z Bachmutu, to cała linia frontu się rozsypie" - twierdzi Prigożyn. Opowiada też o niedoborach amunicji, podejrzewa nawet, że mogło dojść do zdrady, ale nie wyklucza zwykłej biurokracji.

Szef MSW Ukrainy: "Prigożyn zaczął ze smutkiem przepowiadać rosyjskie porażki"

"Prigożyn zaczął ze smutkiem przepowiadać rosyjskie porażki: „Jeżeli dziś Wagner wycofa się spod Bachmuta, cała linia frontu się rozpadnie”. Panikuje z powodu „niedoboru amunicji” i grozi, że jeśli Wagner zostanie zmuszony do odwrotu, linia obrony rosyjskiej się załamie, cały obwód ługański i Krym poddadzą się i tak dalej" - streszcza wystapienie Prigożyna szef MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Prigożyn w panice stwierdza też, że jeśli przez brak amunicji Grupa Wagnera będzie musiała wycofać się spod Bachmutu, to przejdzie do historii jako ci, przez których Rosja przegrała całą wojnę.

Prigozhin began to sadly predict Russian defeats - "If today Wagner retreats from Bakhmut, whole frontline will crumble".He panics about "ammunition famine" and threatens that if Wagner is forced to retreat, flanks break, whole Luhansk region & Crimea will be surrendered etc. pic.twitter.com/89pOKSrHcf— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 5, 2023

