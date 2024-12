Putin odetnie internet? Podano nazwy regionów!

Putin chce wyłączyć internet i zrobić własny, ocenzurowany. Przeprowadził już wielki test blokowania Google czy YouTube

Internet solą w oku Putina! Rosyjskiemu dyktatorowi marzy się odcięcie obywateli od światowych zasobów informacyjnych, tak by żyli w stworzonej przez niego bańce informacyjnej niczym mieszkańcy Korei Północnej. Nieprawomyślnych treści jest jednak tak wiele, że Putin postanowił rozprawić się z podstawowymi internetowymi narzędziami - i już przeprowadza daleko posunięte testy masowej cenzury. Władimir Putin ćwiczy odcinanie całych części świata od internetu - informuje Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Niedawno miał miejsce wielki test sieciowej cenzury. Użytkownicy z regionów, których nazwy wymienia ISW, przez 24 godziny nie mogli uzyskać dostępu do Google, YouTube, Telegrama czy WhatsAppa, zagranicznych portali informacyjnych i aplikacji. Chodziło o użytkowników z Dagestanu, Czeczenii i Inguszetii w południowo-zachodniej Rosji. Być może zostali wybrani, bo to przykładowo w Dagestanie dochodziło do nielicznych protestów ludności po wybuchu wojny na Ukrainie po łapankach do wojska. Protesty zostały bezwzględnie stłumione, a Kreml najwyraźniej zapamiętał sobie ten region.

Chiny robią to już od dziesięciu lat. Nieprawomyślne "słowa kluczowe" prowadzą do kasowania wpisów

Jak podaje ISW, odpowiedzialny za wielki test odcięcia ludzi od internetu był rosyjski urząd ds. komunikacji, Roskomnadzor. Jak poinformowała serwis TechRadar rosyjska organizacja Roskomsvoboda zajmująca się prawami cyfrowymi, podczas testy nie działała większość VPN-ów, ale niektóre tak. Jaki jest ostateczny cel Putina? Likwidacja światowego przepływu informacji i swobodnej wymiany zdań poprzez stworzenie własnego, kadłubkowego internetu, w którym oczywiście byłyby same peany na cześć rosyjskich władz. Poprzednie testy cenzury polegały nie na kompletnej blokadzie wyżej wymienionych narzędzi, a na maksymalnym spowolnieniu ich działania. Bezpośrednią cenzurę internetu już 10 lat temu wprowadziły Chiny, kierując się m.in. tak zwanymi słowami kluczowymi, znajdującymi się na liście "niepożądanych" i ukrywając wypowiedzi czy wpisy zawierające te słowa.

Sonda Czy Putin użyje broni jądrowej na Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

Russia tests sovereign internet by cutting regions off from the global web, restricting access to major platforms and tightening digital control. https://t.co/9egfFA8io8— Geopolitics & Empire (@Geopolitics_Emp) December 12, 2024

QUIZ. Stare hity polskiego internetu! Przed laty śmieszyły do łez. Pamiętasz je? Pytanie 1 z 10 Co obiecywał w klipie wyborczym Krzysztof Kononowicz? Że zlikwiduje wszystko i nie będzie niczego Że da ludziom wszystko i będzie wszystko Że przeniesie stolicę do Białegostoku Następne pytanie