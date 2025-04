Putin ogłasza mobilizację! Powiększa armię, zacznie się już dziś

Władimir Putin szykuje kolejny pobór do rosyjskiej armii. Zaczyna się 1 kwietnia

Jednak będzie dalsza wojna na Ukrainie, a nie żaden pokój? Władimir Putin w trakcie negocjacji pokojowych z Kijowem i Waszyngtonem szykuje kolejny pobór do wojska w Rosji - podała rosyjska agencja prasowa Interfax. Podobno dekret już został podpisany przez prezydenta, a pobór będzie trwał od 1 kwietnia do 15 lipca i 160 tysięcy obejmie mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Putin chce ofensywy na trzech kierunkach w celu zdobycia jeszcze większej ilości ukraińskich ziem do zagarnięcia i stąd mobilizacja. "Według naszych informacji wywiadowczych Rosja przygotowuje się do nowych ofensyw w obwodach sumskim, charkowskim i zaporoskim" — powiedział ukraiński prezydent w zeszłym tygodniu. Donald Trump niedawno mówił, że jest bardzo zdenerwowany na Putina, choć wcześniej to stronę ukraińską określał jako bardziej problemową podczas rozmów pokojowych.

Putin ogłosił "częściową mobilizację" we wrześniu 2022 roku. Wtedy były protesty i panika

Władimir Putin długo zwlekał z ogłoszeniem mobilizacji. Poprzednio wywołała ona w Rosji protesty i masowe ucieczki mężczyzn za granicę. We wrześniu 2022 roku rosyjski dyktator ogłosił "częściową mobilizację", obejmującą rezerwistów, czyli te osoby, które odbyły służbę w wojsku. Mimo to plotki głosiły, że na Ukrainę wysyła się także demonstrantów zatrzymanych podczas manifestacji. W Rosji wybuchły protesty, ale zostały stłumione. Na granicach ustawiały się wielkie kolejki. Przy okazji ogłaszania "częściowej mobilizacji" Putin powtórzył też swoje oskarżenia wobec Kijowa, który według Kremla jest stroną agresywną i dąży do zdobycia broni atomowej - trochę tak, jak dziś USA wobec Iranu. Powiedział też, że Zachód chce zniszczyć Federację Rosyjską. „W przypadku zagrożenia dla naszego państwa, naszej ziemi i narodu wykorzystamy wszystkie niezbędne środki do obrony. To nie jest blef” - mówił Putin. Co powie tym razem?

🚨 Putin is set to conscript 160,000 more Russians into military service this spring. The conscription campaign will run this April. For context: ✅ 150K were drafted last spring✅ 133K joined in fall 2024✅ Russia’s military has swelled to 2.4M personnel — 1.5M of them active… pic.twitter.com/S8ya2CMXLX— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 31, 2025

