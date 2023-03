i Autor: AP Putin

Wojna na Ukrainie

Putin ostrzega Zachód. Mówi o broni nuklearnej. Jest odpowiedź Londynu

Zofia Dąbrowska | PAP 11:20

Władimir Putin zaczął rozgłaszać, że Zachód przygotowuje się do przekazania Ukrainie broni nuklearnej i grozi, iż "Rosja będzie musiała zareagować", bo oznacza to eskalację. Pociski, o których mówi Rosja, wcale nie są bronią jądrową - odpowiada brytyjskie ministerstwo obrony. O co chodzi?