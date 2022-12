Putin planuje atak na europejski kraj w 2023 roku. "Pytanie nie brzmi 'Czy to nastąpi?', tylko 'Kiedy?'"

Rosja planuje atak na kolejne państwo na początku 2023 roku? Władze Mołdawii ostrzegają przed Putinem

Czy Rosja zaatakuje kolejne państwo? Tuż po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny na Ukrainie wielu się tego obawiało, również w Polsce. Obawy przed wojną światową trwają, ale wydaje się, że przynajmniej ryzyko inwazji lądowej na inne kraje okazało się niewielkie. Rosja nie zdobyła Ukrainy w kilka dni i okazała się kolosem na glinianych nogach. Ale niestety nie brak opinii, że Putin chce napaść na kolejny kraj i zupełnie nie zraziły go porażki na Ukrainie. Chodzi o Mołdawię, która od początku wojny na Ukrainie wymieniana jest jako jedno z państw szczególnie narażonych na rosyjską agresję. W kraju tym zresztą nie raz dochodziło już do przerw w dostawie prądu czy omyłkowego upadku rakiety, tak jak w Przewodowie. "Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 roku, ale realizacja tego scenariusza uzależniona jest od rozwoju konfliktu na Ukrainie. Pytanie brzmi nie 'Czy to nastąpi?', ale 'Kiedy do tego dojdzie?'" - powiedział szef Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa (SIS) Mołdawii Alexandru Musteata. Co musi się stać na Ukrainie, by Putin uderzył na Mołdawię? Według Musteaty Rosjanie do ataku wykorzystaliby uzbrojenie zgromadzone w separatystycznym, prorosyjskim regionie Naddniestrza, jeżeli otwarty zostanie korytarz lądowy do tej enklawy, oficjalnie będącej częścią Mołdawii.

Rosyjski MSZ już groził Mołdawii. “Rozgorzałby na nowo konflikt w tym regionie, ze wszystkimi swoimi konsekwencjami”

Latem Aleksiej Poliszczuk z rosyjskiego MSZ zagroził władzom Mołdawii konsekwencjami w razie handlowej blokady separatystycznego Naddniestrza. Gdyby taka blokada się rozpoczęła, “rozgorzałby na nowo konflikt w tym regionie, ze wszystkimi swoimi konsekwencjami” - powiedział Poliszczuk w wypowiedzi cytowanej przez kiszyniowską telewizję TV8. Jak dodał, Rosja "nie pozostanie obojętna" na takie handlowe kroki Mołdawii, gdyby zostały one podjęte. Zagroził pojawieniem się “bezpośredniego konfliktu i napięć”. Prorosyjska enklawa liczy sobie 400 tysięcy mieszkańców, może tam stacjonować około 2 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W czerwcu mołdawski minister obrony Anatolie Nosatii stwierdził, że “Naddniestrze stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie”.

Russia plans to invade Moldova at the beginning of 2023 This was stated in an interview with journalists by the director of the Intelligence and Security Service of the republic, Alexandru Musteaţă.📰 TVR Moldovahttps://t.co/mnMM3uUhzi— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2022

