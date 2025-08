Putin pójdzie na ustępstwa? Ujawniono, co może zrobić

"Bloomberg": Putin zgodzi się na rozejm w powietrzu na Ukrainie? Rozważa ustępstwa, by uniknąć tzw sankcji wtórnych

Kreml co prawda nie chce i nie zamierza kończyć wojny na Ukrainie, ale rozważa rozejm ograniczony do przestrzeni powietrznej jako ewentualne ustępstwo wobec prezydenta USA Donalda Trumpa - twierdzi "Bloomberg", powołując się na źródła zbliżone do rozmów prowadzonych na najwyższych szczeblach dyplomacji. Według tych doniesień, propozycja miałaby zakładać czasowe wstrzymanie rosyjskich ataków z użyciem rakiet i dronów. Warunek jest taki, że Kijów również musiałby powstrzymać się od działań ofensywnych w powietrzu. "Trump potrzebuje jakiegoś „prezentu”, ustępstw od Putina. Rozejm w powietrzu mógłby być takim prezentem" - powiedział "Bloombergowi" Siergiej Markow, zbliżony do Kremla politolog.

ZOBACZ TEŻ: Wymyślił, jak skończyć wojnę na Ukrainie. Ma rację?

Donald Trump zagroził, że od 8 sierpnia wprowadzi sankcje wtórne na kraje importujące rosyjską ropę

Nie ma niestety mowy o pełnym zawieszeniu broni – Kreml według źródeł "Bloomberga" co prawda rozważa powietrzne zawieszenie broni, ale zdecydowanie zamierza kontynuować wojnę lądową, w której w ostatnich tygodniach odnosi sukcesy. Skąd te domniemane ustępstwa Putina? Donald Trump zagroził, że już od najbliższego piątku, czyli od 8 sierpnia wprowadzi tzw. sankcje wtórne na kraje importujące rosyjską ropę – przede wszystkim Indie i Chiny – jeśli Rosja nie przedstawi wiarygodnego planu rozejmu. Na reakcję dał Kremlowi dziesięć dni. Tymczasem amerykański wysłannik Steve Witkoff ma zjawić się w Rosji już dziś, w środę 6 sierpnia. Będzie to jego piąta wizyta w tym roku. Według źródeł Bloomberga, wizyta Witkoffa to „szansa na porozumienie”, choć oczekiwania nie są zbyt wygórowane.

Sonda Czy naciski Trumpa i groźby ceł sprawią, że Putin skończy wojnę na Ukrainie? Tak Nie

Russia is weighing options for a concession that could include an air truce with Ukraine to try to head off Trump's threat of secondary sanctions https://t.co/dvj4pljWwa— Bloomberg (@business) August 5, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy komplecie pokiwamy z niedowierzaniem głową Pytanie 1 z 10 Postać serialowego "Prawnika z Lincolna" stworzył pisarz: Michael Connelly Lee Child Stephen King Następne pytanie