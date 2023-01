Putin rozpętał wojnę na Ukrainie pod wpływem leków? "Mania wielkosci skutkiem ubocznym"

Szef zachodniego wywiadu w ekskluzywnym wywiadzie o Władimirze Putinie: cierpi na raka trzustki, leki hormonalne powodują u dyktatora manię wielkości

Kiedy Władimir Putin rozpętał pełnoskalową wojnę na Ukrainie, niemal wszyscy byli zaskoczeni. Wydawało się, że tak samobójczy krok po prostu nie będzie się rosyjskiemu dyktatorowi kalkulował. On jednak zaskoczył wszystkich i pokazał swoją prawdziwą twarz. Czy Putin jest szalony, czy też kalkulował na chłodno, lecz się przeliczył? A może prawda jest jeszcze inna? Analizy na ten temat trwają od początku wojny na Ukrainie. Podobnie jak spekulacje na temat domniemanej ciężkiej choroby Władimira Putina. Teraz swoje opinie na zarówno pierwszy, jak i drugi z tych tematów przedstawił szef zespołu do spraw Rosji wywiadu duńskiego. Pracownik wywiadu znany tylko jako Joakim (ze względów bezpieczeństwa nie może ujawnić swojego wizerunku ani nazwiska) w rozmowie Berlingske ujawnił to, czego domyślają się zachodnie służby na temat choroby Putina i kulisów wojny na Ukrainie.

"Według jego [Joakima] szacunków jednym z czynników, które wywołały największą wojnę w Europie od czasów drugiej wojny światowej, były prawdopodobnie leki, które przyjmował wówczas prezydent Rosji Władimir Putin"- czytamy w Berlingske. Szef zespołu do spraw Rosji wywiadu duńskiego uważa, że dyktator był poddawany terapii hormonalnej, co miało fatalny wpływ na jego psychikę. "Urojenia wielkości są jednym ze znanych skutków ubocznych terapii hormonalnej, którą stosował. Nie mogę tego powiedzieć na pewno, ale myślę, że wpłynęło to na jego decyzje, kiedy rozpoczął wojnę na Ukrainie" - mówi tajemniczy Joakim. "Na początku roku miał też twarz w kształcie księżyca, co jest kolejnym znanym skutkiem ubocznym tego samego rodzaju leczenia hormonalnego" - dodaje. Na co dokładnie choruje Putin? Pracownik duńskich służb uważa, że chodzi o raka tarczycy. Według Joakima dyktator nie umrze z tego powodu w najbliższym czasie, ale otoczenie Putina może dążyć do zmniejszenia jego władzy i zastapienia go kimś silniejszym.

“We don’t see anyone about to depose him. But if we did, the FSB would see it too, and that would probably get sorted very quickly.” https://t.co/nLYI26r9CV— John Sipher (@john_sipher) December 31, 2022

