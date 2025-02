Putin skończy jedną wojnę i zacznie drugą z NATO? Ujawniono raport wywiadu

To tam Trump spotka się z Putinem! Ukraina nie wstąpi do NATO, burza po słowach prezydenta

Duński wywiad wojskowy: Putin może zaatakować kolejnego sąsiada za sześć miesięcy, za pięć lat wywołać wojnę na dużą skalę w Europie

Zakończenie wojny na Ukrainie staje się coraz bardziej realne. Donald Trump realizuje swoją politykę ustępstw wobec Władimira Putina, obaj politycy prawią sobie publicznie komplementy: Putin zgodził się z Trumpem, że gdyby ten był prezydentem USA w 2022 roku, być może nie doszłoby do wojny na Ukrainie, z kolei amerykański przywódca uznał Putina za piewcę "zdrowego rozsądku". Może jednak to wszystko jest konieczne, żeby nie upokarzać niebezpiecznego przeciwnika i tym samym zwiększyć szanse na porozumienie? Niestety, Trump powiedział już także wprost, że członkostwo Ukrainy w NATO po zakończeniu wojny jest "nierealne". Co się stanie, jeśli wojna się skończy, ale Kijów zostanie bez ochrony Sojuszu? Zagrożenie ze strony Putina pozostanie - uważają przedstawiciele duńskiego wywiadu wojskowego, których raport raport został ujawniony światowym mediom. Ich zdaniem zakończenie wojny na Ukrainie przybliży wojnę Rosji z NATO, a nie ją oddali.

W ciągu dwóch lat według tego raportu Putin może stworzyć zagrożenie dla jednego lub większej ilości krajów NATO

W raporcie duńskiej służby wywiadowczej (FE) przedstawiono trzy możliwe scenariusze działań Rosji w przypadku zakończenia wojny na Ukrainie. Według Duńczyków Władimir Putin będzie potrzebował zaledwie sześciu miesięcy, by uderzyć na kolejnego sąsiada Rosji, po prostu przekierowując swoje wojskowe zasoby na inny front. Z kolei w ciągu dwóch lat według tego raportu Putin może stworzyć zagrożenie dla jednego lub większej ilości krajów NATO i będzie w stanie wywołać konflikt w regionie Morza Bałtyckiego. Z kolei za jedyne pięć lat Rosja będzie teoretycznie militarnie gotowa do rozpętania wojny na pełną skalę w Europie. To oczywiście tylko scenariusze możliwego rozwoju wydarzeń, a nie opinia na temat tego, co stanie się na pewno, ale trudno czytać takie analizy bez niepokoju.

"Jeśli odstraszanie NATO zostanie osłabione w Europie, Rosja może uwierzyć, że może rozpocząć atak na NATO i osiągnąć sukces"

"Widzimy zwiększoną gotowość strony rosyjskiej do kwestionowania NATO i widzimy amerykańską administrację, która koncentruje się na zakończeniu walk na Ukrainie" - powiedziała szefowa wywiadu Danii Anja Dalsgaard Nielsen duńskiej gazecie Jyllands-Posten. "Ekonomiczne i materialne wsparcie ze strony Chin oraz wsparcie ze strony Korei Północnej i Iranu w postaci wojsk i systemów uzbrojenia, odpowiednio, w coraz większym stopniu przyczyniają się do uwolnienia zasobów na potrzeby dozbrojenia Rosji w kierunku NATO" - dodała. Z kolei Anders Puck Nielsen, ekspert wojskowy z Duńskiej Akademii Obrony, powiedział TV2: "Jeśli odstraszanie NATO zostanie osłabione w Europie, Rosja może uwierzyć, że może rozpocząć atak na NATO i osiągnąć sukces".

If Putin attacks NATO, the consequences will be devastating—he will lose. So let him not even try; he knows this,” said NATO Secretary General Mark Rutte, commenting on a Danish intelligence report.When asked about intelligence assessments that Russia could be ready for a… pic.twitter.com/xm6bimLuAQ— Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) February 13, 2025

